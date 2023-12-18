中評關注：藍軍新北大選魔咒　侯能突破？

侯友宜16日回防新北本命區進行車隊掃街。（侯友宜競 選辦公室提供） 中評社台北12月18日（記者 張嘉文）2024大選進入倒數26天，藍綠白三足鼎立短兵相接，各方陣營都想固守基本盤且進一步擴大票源。以中國國民黨候選人侯友宜、趙少康來說，現任新北市長侯友宜的本命區新北市在大選中的得票數能否衝高，將是影響勝負關鍵之一。



2016和2020大選，民進黨蔡英文分別在新北市獲得116萬和139萬票，接連大勝國民黨的朱立倫70餘萬和韓國瑜的95萬餘票。



侯友宜新北市長選舉得票，卻與大選藍綠得票相反，侯友宜2018首次競選新北市長，就以116餘萬票擊敗民進黨蘇貞昌的87餘萬；2022爭取連任的侯友宜則以115餘萬大勝民進黨林佳龍的69餘萬，差距高達45萬票，侯也是該次九合一選舉全台得票最高的候選人。



換言之，國民黨連兩次大選在新北市的得票表現，都遠不及侯友宜兩次的新北市長選舉得票，似乎變成了藍營大選的新北魔咒，只要面臨大選，這個被視為全台大票倉的新北市，選民的投票意向國民黨是完全佔不到便宜，甚至是居於弱勢，箇中原因值得進一步深入研究。



當然，原因之一，侯友宜在新北市長期間，對大選的輔選相對消極，尤其是2020韓國瑜拚大選時，侯皆強調市政優先，並未全力投入輔選，導致韓在新北市得票率大輸蔡英文近1成8。這次侯親自上陣，所有資源全部用上，應是截然不同。只是蔡英文兩次大選都在新北市拿到高票，侯完全沒有樂觀的本錢，選戰最終階段，必須更用力在新北市的催票策略上。



而新北市“立委”選舉共12席中，民進黨9席，國民黨僅有3席，這比例完全不符藍營在新北市議員66席佔有32席幾近過半的基本盤實力。加上目前藍營在新北“立委”選情中，評估也僅為4席穩定領先，其他8區屬於五五波選情，都可以看出國民黨在新北的“中央”選舉層級上的弱勢。



在三足鼎立選局中，國民黨侯康配的選戰策略是，邊緣化白，藍綠基本盤對決狀況下，得票能在北部大贏、中部小贏、南部小輸，就有機會獲勝，所以北部如何大贏，侯友宜必須在新北催出至少和去年他競選連任的得票數，才有累積北部大贏的基礎，如果重演前兩次大選的新北魔咒，這場選舉可能就沒得玩了。