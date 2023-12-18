蔣萬安桃園狂掃6選區　婆媽超愛最強吸票機

蔣萬安昨日到桃園市為牛煦庭助選。（照片：牛煦庭競選辦公室提供） 中評社桃園12月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨台北市長蔣萬安昨日到桃園市連跑六個選區，為國民黨桃園市“立委”區域候選人站台造勢，吸引許多婆媽搶著合照，超強吸票能力試圖拉抬藍營在桃園市的“立委”選情，期盼6席“立委”都能當選全壘打。



蔣萬安昨日中午先到桃園市蘆竹區為國民黨桃園市第一選區“立委”候選人牛選庭站台，與會婆媽擠爆現場、簽名合照要求不斷，氣氛熱烈。



蔣萬安表示，牛煦庭是他在政治大學外交系的學弟，一路上看著他競選議員，用小型演講會感動鄉親；再到拿到“立委”提名，在桃園第一選區打出氣勢，完全展現出新世代的衝勁和創意。蔣大讚牛煦庭在議會問政犀利，為地方爭取建設、監督政府弊端不落人後，背書保證進到“立法院”，一定成為鄉親的即戰力。



蔣萬安緊接著又在下午1點20分到中壢區出席國民黨桃園市第三選區“立委”候選人魯明哲競選辦公室舉辦的中壢耶誕兒童歡樂城活動，短暫停留50分鐘後，又趕往楊梅區為國民黨桃園市第二選區“立委”候選人涂權吉成立的婦女後援會站台造勢，現場婆媽熱情高漲，活動前1小時就將小小的埔心天幕公園塞滿，超過千人到場爭睹蔣萬安的風采。

