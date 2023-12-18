中評鏡頭：新北捷運光影列車秀　美女演奏

左起氣質美女小提琴手唐安、Crystal。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月18日電（記者 張穎齊）新北捷運通車營運滿5週年，新北捷運公司16、17日於新北市新店區陽光運動公園，推出安坑輕軌“光之所向–光影列車秀”，為民眾帶來精采演出。新北市政府也請到氣質美女們主持、演奏小提琴，天氣雖冷，但仍不減現場觀眾熱情，眾人大飽眼福、親子開心。



新店陽光運動公園在周末2日，白天有陽光植覺市集外，晚間有精彩的光影列車秀，16日由新北市副市長劉和然、中國國民黨“立委”羅明才、國民黨新北市議員劉哲彰、新北捷運公司總經理吳國濟等人到場進行揭幕儀式，17日則為最後一天展演，主持人為電台DJ薛巧希，也請到小提琴手唐安、Crystal進行精湛表演。



光影列車秀於周末2天晚間7點，在安坑輕軌K07站新店陽光運動園區第一停車場現場直播，並全程空拍光影列車秀展演，此次活動命名為“光之所向–光曜暗坑”，於安坑輕軌機廠出發往K09十四張站方向行駛，全程不載客，也不停靠車站，歷時23分鐘，將以6首歌曲及6段音樂故事的章節組成，分別為相聚、生命、時光、擁抱、地球及展望，不但各具意義，更是2023年底壓軸光影表演。

