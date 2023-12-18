快評：美國難棄台灣牌　但也擔心台獨生亂

中評社快評/台灣民眾黨主席柯文哲16日在桃園市陽明公園造勢致詞時表示，台灣應當是美麗之島，不是“兵凶戰危”之地，也應該是中美溝通橋樑，而非棋子……



柯文哲說出了台灣人民的美好願望，但台灣的現實就是“兵凶戰危”，也一直是美國遏制中國大陸的“棋子”，這是台灣的悲哀。而如果主張“台獨”的政黨繼續執政，台灣的發展可能面臨更多的變數與不確定性，這是許多台灣民眾憂慮的，即使美國也擔心“台獨”生亂。



毫無疑問，台海的僵局、台灣的危局，都與美國有密切的關係；美國對台灣問題的介入與干預是中美關係中最重要、最敏感的問題，是中美博弈的重要一環。因此，美國不會放棄打“台灣牌”，相反，仍會緊抓台灣這顆“棋子”不放，甚至會不斷加碼升級。



但是在現階段，受國際政治和中美關係格局的影響，美國也不希望台灣添亂，也擔心賴清德勝選可能帶來不測後果。因此，正如政治大學外交系教授黃奎博所言，假設2024選情激烈，不排除賴清德最後階段會鋌而走險打“抗中”牌，相信美國拜登政府至少在美國大選前，會持續關注賴任何可能的“台獨”言論及行動。



美國官方不斷重申不支持“台獨，既是說給中國大陸聽，也是說給台灣聽，而葛來儀等三位美國重量級智庫學者日前聯合撰文籲民進黨賴清德凍結“台獨黨綱”，更表明美國不少人清楚”台獨“的現實危害，也擔心“台獨”生亂。

