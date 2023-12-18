賴忘記綠貪腐？郭正亮：你叫黃偉哲道歉什麼

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／綠營貪腐爭議層出不窮，民進黨2024候選人賴清德日前校園座談反質問學生引發爭議，近日自己萬里老家違建不拆也造成負面話題不斷。前“立委”郭正亮17日在政論節目直言，賴清德老家這麼小的事，他可以處理到變那麼大的事，讓外界認為他的決策專斷又固執難以溝通。學生的質疑，他難道忘記當時叫台南官員、議員起立向大家道歉？還有他曾為了李全教232天不進台南議會，但現任議長邱莉莉卻只停權？



根據《中時新聞網》報導，“我隨便舉兩個例子嘛！比如說他去學校演講，不是學生問嗎？然後他就……好像所有的事實他都忘記了！”郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》提到，他說，你可不可以舉幾個事實來聽聽？那你忘記了，你叫黃偉哲跟所有的議員起立向大家道歉嗎？那你到底在道歉什麼呢？“欸那個動作多嚴厲啊？”



“市長跟議員一起起立，鞠躬90度道歉耶！那這件事你也忘了？”郭正亮質疑，這件事假設有扯到議長的賄選案，民進黨是怎麼處理？“你現在是黨主席喔！”為什麼邱莉莉停權就沒事？為什麼不是開除呢？而且以民進黨的實力，在台南市議會他可以發動改選，讓邱莉莉下台，讓別人來當議長。“欸！你對李全教，你是232天不進議會耶！你還違憲、被“監察院”彈劾咧！”

