趙少康批黃曙光向外媒告狀　呼籲坦坦蕩蕩

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／中國國民黨2024副手候選人趙少康日前宣示當選後成立特偵組查潛艦自造召集人黃曙光。而黃曙光接受《日經亞洲》訪問表示，“國家”安全不能被當作選舉籌碼。對此，趙少康受訪時痛批，黃曙光跟外媒告狀也沒用，“國家”安全不是貪污舞弊的遮羞布，呼籲黃曙光要開大門走大路，坦坦蕩蕩接受調查才能以昭公信。



針對潛艦自造原型艦海鯤號預算支用現況，專案小組召集人黃曙光接受日媒訪問表示，全案經費493億餘元（新台幣），7年來支用經“審計部”財務稽核三次，會計師財務稽核計29次，未見任何弊端。



根據《中時新聞網》報導，趙少康17日出席“國防”醫學院北區校友會時指出，黃曙光跟外媒告狀也沒用，“國家”安全不是貪污舞弊的遮羞布，不只潛艦跟“國防”有關，包含戰機、戰艦、裝甲車等重大軍事採購，皆跟“國防”機密有關，但不能因此而不接受調查，任何事情都要有程序。



趙少康認為，日本雷鯨號只需新台幣154億元，台灣卻要花530億元造潛艦，呼籲黃曙光要開大門走大路，歡迎大家去調查才能以昭公信。趙說，並不是指黃有問題，而是花這麼多錢，還要再花4000億建造8艘潛艦，經費很大且疑雲滿天，“他不應該向外媒告洋狀，這是不對的”，坦坦蕩蕩接受調查就是了。