綠電貪腐？蔡英文：排斥綠電就是排斥台積電

蔡英文（中）到台南為綠委陳亭妃（右）造勢站台。（照:賴清德臉書） 中評社台南12月18日電／2024選舉進入倒數，蔡英文17日到台南輔選時表示，在野黨不要看到綠色就抹黑綠電，排斥綠電、就是排斥台積電、就是排斥台灣走向世界加速發展的機會；民進黨“總統”候選人賴清德也強調，推動綠能不能走回頭路，“沒有綠電就沒有台積電”，如當選一定徹底掃除綠電蟑螂，若地方推動綠電受阻礙，由中央來做，責任由中央來扛。



尋求5連霸的綠委陳亭妃17日大造勢展現政壇實力，綠營檯面上大咖幾乎到齊，包括蔡英文、賴清德及副手候選人蕭美琴、“行政院副院長”鄭文燦、“立法院長”游錫堃、“總統府”祕書長林佳龍與前“農業部長”陳吉仲都出席。



綜合台媒報導，蔡英文登台細數7年來政績，自豪是有效率的政府。面對在野黨猛攻政府藉推動綠電涉及貪腐，她強調能源轉型雖有波折，絕不走回頭路，對任何個案該查就查，不會忍受害群之馬。



蔡英文表示，護國神山台積電要去桃園做最先進製程，因市長換人，台積電就宣布放棄，所以市長選不對人，重大建設就沒辦法落腳，賴清德當台南市長時，台積電先進製程要留台南，賴便解決水的問題，成功爭取到五奈米廠，還繼續解決用電問題，讓三奈米廠來台南，台南已是高科技半導體重鎮。

