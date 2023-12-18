趙少康今赴台大座談　台南成大場突喊卡

趙少康13日晚上在政大演講。（中評社 資料照) 中評社台北12月18日電／2024大選青年選票是關鍵，中國國民黨副手候選人趙少康走入校園與學生對談，在台中一中與政治大學獲得廣大迴響。但後續座談卻頻頻卡關，先是清華大學受阻延期、東華大學取消，就連原定19日成功大學座談，17日也因學校問題臨時喊。趙少康18日晚受台大EMBA校友會之邀赴台大會議中心座談，備受關注。



趙少康校園座談會新竹場，由清大國際關係學生自主學習小組主辦，活動為“2024“副總統”參選人X新竹青年”兩岸與外交政策系列座談會，原排訂11日邀趙少康出席，但校內外租借場地都遭拒絕，活動被迫取消，最後延期至26日改至校外舉辦。



《中時新聞網》報導，清大主辦學生坦言，為何賴清德在陽明交大演講可以辦，但他們找場地就卡關，確實覺得“滿奇怪的”，也感受到因黨派不同而處處受限。主辦學生說，賴清德能進學校演講，趙少康卻不行，這有點弔詭，明明都是候選人，可能賴身兼“副總統”，因身分而能演講，但整件事還是“沒有那麼好看”。



不只清大受阻，東華大學也因校方問題取消，19日的成功大學演講也在17日晚突然宣布喊停。據瞭解，校方規定不給直播，也不開放媒體，要求學生會低調舉辦，讓趙辦決定忍痛取消。同時，淡江大學、暨南大學、高雄科大與文化大學皆欲接洽座談，最後皆因學校問題受阻。



趙少康18日將親自與台大學生對談，他是首位與台大青年座談的副手候選人。趙強調，距離2024大選投票日倒數，他仍堅持將校園座談行程列為優先，把握每一個與青年世代對話的機會，就是想讓年輕人明白，“侯康配”是真的能夠拉下貪腐政權的最佳組合。