廣州發現漢至明清時期遺存

（來源：新華社） 中評社北京12月18日電／據新華社報導，廣州市文物考古研究院在廣州一項目用地考古勘探中發現漢至明清時期文化遺存，目前已清理遺跡約90處，其中墓葬71座。



據介紹，該項目地處“紅花崗—竹絲崗—梅花村”地下文物埋藏區範圍。根據文物保護法律法規，配合項目建設，廣州市文物考古研究院於2023年2月、3月、10月對項目用地進行考古勘探，發現漢至明清時期文化遺存。



在報請國家文物局同意後，該院於2023年11月正式開展考古發掘（一期）工作。本期計劃發掘面積共825平方米，當前已清理漢至明清等各時期遺跡約90處，其中墓葬71座（晉南朝時期墓葬20座，唐宋時期墓葬14座，明清時期墓葬37座），灰坑9個，井3口，排水溝7條，出土雞首壺、青釉碗、三足硯、四系罐、滑石豬等各類質地文物約108件（套）。當前考古工作仍在進行。



1953年以來，考古工作者在該地下文物埋藏區範圍內配合建設工程進行了多次考古工作，清理了各時期古墓葬、水井、灰坑、灰溝等遺存，出土了大量文物。



考古人員介紹，本次考古發掘再次表明這一區域是廣州古代先民重要的埋葬場所，為研究古代廣州地區葬俗、廣州歷史地理環境變遷等提供了重要實物資料。