湖南:专项整治“靠企吃企”

2023年12月12日，湖南省紀委監委第六監督檢查室幹部到長沙機場改擴建工程T3航站樓建設現場檢查，督導湖南省機場管理集團有限公司以案促改和“野渣土”後續處置工作。 中評社北京12月18日電／据中央纪委国家监委网站报道，湖南省纪委监委官方网站近日发布消息：“湖南省融资担保集团有限公司黨委书记、董事长李勤涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖南省纪委监委纪律审查和监察调查。”



记者梳理湖南省纪委监委今年下半年发布的审查调查信息发现，有4名省管企业领导人员接受纪律审查和监察调查。这释放出该省整治国有企业领域腐败“坚持严的基调不动摇、正风肃纪反腐不止步”的強烈信号。



今年3月，湖南省纪委监委在27家省管企业开展“靠企吃企”问题专项整治，聚焦“影子股东”、关联交易等10个方面34个具体问题，紧盯重要领域和“关键少数”，強化政治监督；探索“室组地企”联合监督，严肃惩治“靠企吃企”腐败问题；坚持“当下改”和“长久立”相结合，贯通协同各类监督，做深做实案件查办“后半篇文章”。



紧盯“关键少数” 聚焦突出问题



“靠企吃企”问题专项整治启动后，湖南省纪委监委组织对27家省管企业开展“地毯式”调研督导，重点瞭解省管企业落实黨中央关于推进国有企业打造原创技术策源地，加強和改进国有经济管理、有力支持中国式现代化建设等決策部署情况。根据调研结果，发出工作提示函138份、纪检监察建议书15份。同时，实地走访调研省管企业二、三级单位65个，对4家省管金融企业开展专题调研，对12家中央驻湘金融机构开展延伸调研。



湖南农业集团下属望城金霞粮油购销有限公司原黨支部书记、总经理廖军武，是被纪检监察机关查处的国有企业领导人员之一。



作为粮仓“守门人”，廖军武卻通过售卖溢余粮、空进粮食入库等方式“啃食”储备粮，涉嫌累计套取账外资金373万余元，致使国有资产“失血”，严重影响粮食安全。目前，廖军武已受到开除黨籍处分，被解除劳动关系，违纪违法所得被收缴，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关审查起诉。