循WTO解決兩岸貿易爭端？藍：綠腦子有洞

國民黨“立院”團召開記者會，由首席副書記長李德維（中）主持、副書記長吳怡玎（左）、藍委林為洲出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）大陸商務部15日宣布涉及2509項商品的台灣對大陸貿易限制，確定構成貿易壁壘。國台辦15日也表示，民進黨當局對大陸採取的貿易限制措施，違反ECFA有關條款。中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會表示，民進黨蔡英文、賴清德、“行政院長”陳建仁對此事都衹有政治性回答，而未提出具體因應對策，如果兩岸ECFA也因貿易壁壘而終止，台灣無辜產業將受害。



國民黨團今日召開“面對陸方貿易壁壘調查結果 政府因應對策在哪？”記者會，由國民黨團首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎、“立委”林為洲出席。



李德維表示，針對貿易壁壘調查，如果民進黨現在希望循世界貿易組織（WTO）機制處理，那必須回頭看，當初包含中國大陸加入WTO都是以“開發中”國家的條件，而台澎金馬則是以“發達經濟體”的定位加入，所以在WTO當中，發達地區要對開發中國家或地區有更多讓利，那麼民進黨腦子有洞嗎？你希望兩岸談判時，對方是開發中，我們是發達經濟體，這樣對台灣的產業，包括機械、石化、農產有利嗎？



李德維指出，民進黨不要一錯再錯。民進黨政府要有因應對策，從上週中國大陸宣布貿易壁壘到現在，蔡英文賴清德陳建仁對這個問題都衹有政治性回答，而沒有提出政府因應對策，如果ECFA真正終止了，到時候受傷害的還是無辜的台灣產業。

