河南持續推進清廉村社建設　落實基層監督

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，在河南省鶴壁市山城區鹿樓街道八礦東井社區，不久前舉行了一場“清風議事會”。



“今天我們主要商議一下關於咱們社區養老服務中心樓房對外租賃的事兒……”街道紀工委、社區“兩委”、居務監督委員會、居民代表齊聚一堂，共同商議社區重大事項，對社區“一肩挑”人員履職情況進行監督。



河南縣域面積約占全省的85%、縣級及以下常住人口約占全省的70%，加強鄉村治理、打通全面從嚴治黨“最後一公里”重在基層。聚焦規範“小微權力”運行，加強基層監督治理，該省紀檢監察機關以推進清廉村（社區）建設為抓手，堅持“管住人、盯住權、看住錢”，加強對村幹部特別是“一肩挑”人員管理監督，編制村級“小微權力”清單，開展村級集體“三資”提級監督管理，不斷夯實基層治理根基。



“村幹部特別是‘一肩挑’人員在項目管理、徵地拆遷、低保救助、危房改造、‘三資’管理等領域直接與群眾打交道，其履職行為和群眾切身利益息息相關，加之人情社會的各種因素，廉潔防線稍有鬆動，就容易產生風腐問題。”河南省紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹，該省紀檢監察機關會同組織部門把“一肩挑”關鍵人員作為基層監督的重中之重，加強對村級黨務、村務、財務情況公開及惠農政策落實情況的監督檢查，督促嚴格按照“四議兩公開”程序議事決策。



清廉村（社區）建設，必須管住“小微權力”。“這本手册裡的20張工作流程圖把我們社區幹部的工作職責介紹得清清楚楚，我們拿著這本册子，群眾的事情去哪裡辦、我們怎樣做，一目了然。”近日，在許昌市建安區槍杆劉社區黨員群眾服務中心，社區黨支部書記陳艶鋒拿著區紀委監委輯印的《村級權力清單及流程》宣傳手册介紹。



“讓群眾清晰直觀地瞭解‘小微權力’有哪些、如何運行、怎樣監督，是發揮群眾監督作用、規範權力運行的前提和基礎。”許昌市建安區紀委監委相關負責同志介紹，該區紀委監委梳理出《村級權力清單二十條》，印制宣傳手册，繪制“小微權力”運行流程圖，明確村幹部工作責任和權力邊界、每項權力事項的名稱、具體實施的責任主體、權力事項的來由依據、權力運行的操作流程等內容，推動實現幹部照單履責、依圖用權，群眾照圖辦事、按圖監督。