中評社北京12月18日電／網評：全鏈培養鄉村直播電商人才



來源：經濟日報 作者：陳靜波



一段時間以來，一些省份通過現場雲展播推介和直播帶貨等形式，以人才振興為抓手，培育電商直播新業態。



電商既可以推銷農副產品、幫助群眾脫貧致富，又可以推動鄉村振興。而直播帶貨已成為我國電子商務市場的新增長點，具有廣闊的市場前景。如何更好地培養直播電商人才，成為推動鄉村特色產業升級、拓展農民致富路徑的一個重要著力點。



直播電商是人才密集型行業，需要商務員洽談合作、篩選產品，技術員上架、展示產品，主播講解、促銷產品，還有策劃、運營、氣氛烘托、售後服務等各個環節，均需要團隊成員共同協作。當前，鄉村直播電商人才鏈不足，缺少精通技術、網絡、運營等內容的人才，制約了鄉村直播電商的發展。需要多方攜手，多角度增強人才培養工作。



重視發掘和培養本土直播電商人才。各地可設立鄉村直播電商人才獎勵計劃，對表現優秀的人才給予獎勵和支持，激發創新創業精神。通過技術培訓、業務指導，幫助對電商有濃厚興趣和基礎理解的農民變成“拿得了鋤頭、玩得了直播”的鄉村“網紅”。鼓勵和支持大學生返鄉創業，利用其在電商知識和技能方面的優勢，帶動鄉村直播電商的發展。引入外部師資支持，邀請電商行業的前輩能手定期到鄉村指導和教學，幫助鄉村人才解決實際操作中的問題，為其規劃和拓寬發展路徑。



推動產教融合，發揮高職院校培養電商人才作用。職校作為培養專業技能人才的重要機構，也需緊跟時代步伐，提升教師教學能力，增設與直播電商相關的課程，如直播營銷、電商運營等，讓學生掌握直播電商的基礎知識和技能。制定科學評價體系，對學生的直播電商知識和技能進行定期考核和評價，及時發現問題並進行針對性指導。職校可與各地鄉村合作，共同開展直播帶貨實習工作，打造直播電商實操環境，提供真實的直播電商場景，讓學生親身瞭解鄉村市場，並在實踐中掌握直播電商的運營技巧和應對策略，為鄉村直播電商儲備力量。