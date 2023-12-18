中評社北京12月18日電／網評：推動工業旅遊出新出彩



來源：人民日報 作者：張曉潔



漫步廢舊鋼鐵廠，感受工業設施的“文藝範兒”；參觀航空博覽園，見證我國航空工業輝煌歷史；走進藝術街區，觀摩陶瓷製作的全過程……無論是工業遺址、工廠風貌，還是生產過程、勞動場景，都可以成為遊客參觀、游覽、體驗的對象，這便是工業旅遊的含義。《“十四五”旅遊業發展規劃》提出，“鼓勵依托工業生產場所、生產工藝和工業遺產開展工業旅遊，建設一批國家工業旅遊示範基地。”發展工業旅遊，不僅可以助力工業城市發展旅遊經濟、促進經濟轉型、重塑城市形象，也有利於更好傳承工業文化，豐富旅遊供給，更好滿足不斷升級的文旅消費需求。



我國工業體系完整，地域分布廣，工業生產與遺產景觀豐富多樣，為工業旅遊發展奠定了良好基礎。然而，工業旅遊項目具有前期投入高、工廠改造難度大、直接經濟效益相對較低、回報周期較長等特點，致使工業企業開發工業旅遊的積極性不高。從市場端來看，工業旅遊的消費市場認知度也不高，工廠與人們傳統認知中名山大川、文化古跡的旅遊目的地形象相去甚遠。如何在文旅產業的發展帶動下，讓“沉睡”的鋼筋廠房重現生機，值得深入探索。



每一處工業景觀背後都有故事，折射出時代的變遷、人物的奮鬥、工匠的創造、工藝的革新。這就意味著，工業旅遊景觀衹有在挖掘、彰顯自身文化特質方面下更多功夫，才能吸引更多遊客、獲得持久關注。例如，天津的桂發祥十八街麻花文化館建館之初，邀請了多位歷史學家、民俗學家參與建設，還收集了不少市民提供的老照片、小故事。通過這樣的努力，文化館講活了十八街麻花百年歷史、秘籍技藝、經營之道，讓不少遊客印象深刻。把老技藝、舊礦區、廢機器當作重要的財富精心呵護，更好展現其文化特色，才能揭示工業旅遊景觀的獨特之美。



對於有一定文化底蘊的工業旅遊景觀而言，還要結合已有文化屬性不斷推陳出新，為遊客提供新的體驗。在江蘇鎮江醋文化博物館裡，相關的文創產品、旅遊伴手禮有近百種；設立在山東青島啤酒百年老廠房內的啤酒博物館，濃縮展示了青島啤酒的百年歷程及工藝流程；在安徽馬鞍山馬鋼“綠色鋼鐵”主題園區，遊客可直觀感受烏黑的礦石如何經過一道道工序化身鋼鐵製品。樹立精品意識，發揮創新思維，推動形成多樣化、差異化的業態，工業旅遊才能獲得持續健康發展。