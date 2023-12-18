普京：當年對西方抱“天真”想法

12月14日，俄羅斯總統普京在首都莫斯科舉行的“年度盤點”活動上講話。 中評社北京12月18日電／據新華社報導， 俄羅斯總統弗拉基米爾·普京說，蘇聯解體後，他一度以為西方會放棄與俄羅斯對抗的路線，但事實證明這一想法太“天真”。



據俄羅斯媒體17日報導，普京在接受俄羅斯電視一台一名記者採訪時說，蘇聯解體後，他原以為西方會認為俄羅斯已經“徹底轉變”，“不會再有意識形態衝突，對抗的基礎已經消失”。甚至當他看見西方支持俄羅斯國內恐怖主義和分離主義勢力時，還認為那只是西方的“思維和行為慣性”，“他們只是習慣了與蘇聯為敵”。



普京說，這是“天真的想法”。現實情況是，西方“認為他們只需再稍微等待一段時間，也能讓俄羅斯解體”。



普京在採訪中還表示，俄羅斯無意與北大西洋公約組織開戰。他說，“無論從地緣政治還是從經濟、政治或軍事利益而言，俄羅斯都沒有理由與北約作戰”。相反，北約持續“製造問題”，因為北約不想有俄羅斯這個競爭對手。



美國總統約瑟夫·拜登本月呼籲國會共和黨人同意為烏克蘭提供進一步軍事援助時稱，如果俄羅斯在俄烏衝突中取勝，就會進攻北約國家。普京回應稱，這“純屬胡言”，拜登是為“錯誤的對俄政策尋找借口”。