沈港兩地汽車零部件企業共話合作新機遇

（來源：新華社） 中評社北京12月18日電／據新華社報導，沈港兩地汽車零部件企業懇談會近日在沈陽舉行。作為“香港企業沈陽行”系列活動之一，香港汽車零部件工業協會考察團一行12人及沈陽市50家汽車零部件企業負責人齊聚一堂，就沈港兩地的汽車零部件產業合作展開討論，共商把握新機遇。



汽車產業是沈陽市的一張亮眼名片。在沈陽市鐵西區，整車製造和零部件配套產業發展勢頭迅猛，新能源汽車產業體系日臻完善。今年上半年，鐵西區汽車及零部件產業工業總產值539億元，增長27.6%。



香港理工大學原副校長、香港汽車零部件工業協會榮譽會長呂新榮說，沈陽汽車整車廠技術水平高、產品質量好，香港在金融領域具有深厚積澱，沈陽企業可以攜手香港企業，通過金融手段更好地走向國際市場。



來自香港的新力環保科技有限公司執行董事李偉銓推介了公司在新能源電池充電領域的技術突破。“我們最快在年底前會推出一款快速充電電池產品，希望借助這次活動，讓更多沈陽企業認識我們，推動我們雙方實現技術合作。”



據悉，繼今年10月“你好，沈陽”全球推介活動走進香港後，沈港兩地政府、企業的經貿交流不斷加強，合作不斷深入。沈陽市人民政府駐深圳辦事處主任溫淼表示，下一步將繼續搭建平台，圍繞沈陽主導產業，逐步引導粵港澳大灣區特別是香港的優勢產業、高科技產業以及未來產業走進沈陽，推動項目落地。