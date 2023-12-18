香港老書局傳承中華文脈

香港中華書局編輯部在開選題策劃會（新華社）。 中評社北京12月18日電／據新華社報導，在香港九龍油麻地，每周三或周五一早，一家門市前總會聚起來自全港多地的讀者，翹首期盼開門。



門市的絳紅色招牌上，是四個修長的白色仿宋體大字——中華書局，在周圍諸多食肆和商鋪的鮮艶招牌中，為老城區平添一縷書香。



11點，書店一開門，等候的人們便迫不及待紛紛入內。每周一次，這裡會上架內地出版的優秀書籍，少則幾十種，多則數百種，熟客們會早起前來選書。



作為香港中華書局的傳統文化旗艦店，中華書局油麻地分局多年來已成為許多港人乃至海外華人心中的精神家園。“在香港，很多人都會說自己是看中華書局的書長大的。”香港中華書局副總編輯黎耀強說。



老書店點亮文化地標



對於和油麻地分局的初次邂逅，黎耀強印象深刻。



上世紀80年代，黎耀強有一次跟隨父母搭巴士來到九龍，注意到油麻地附近有中華書局的招牌，頓時興奮起來。當時，這名喜歡閱讀的少年住在新界一公共屋邨，家附近少有專門的書店。他默默記下位置，然後經常一個人前來。



“第一印象是好大間，我喜歡讀的《魯迅全集》都有成套！”黎耀強回憶，“這家書店培養了我對中華文化的閱讀喜好。”



油麻地分局自1979年成立伊始就以傳播中華文化為特色。書店共三層，第三層主要經營中華文化書籍及用品，仿佛一個古色古香的世界：紅棕色木書架上不乏裝幀古朴的書籍，其間點綴有筆墨紙硯和玉石、茶具等，書架間還掛有書法和國畫條幅。100餘平方米的空間內，數十個書架分門別類擺滿了上千種書，共有上萬册，包括文學、歷史、哲學、傳統藝術、中醫醫療……