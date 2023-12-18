賴士葆：邱太三說歡迎交流　左手放人右抓人

藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）檢調偵辦里長赴陸，台北市有多達41位里長遭約談，多集中在藍大於綠選區。對此，中國國民黨台北市“立委”賴士葆今日表示，陸委會主委邱太三親口對他說，歡迎大家去交流，結果左手放人，右手抓人，就是民進黨賴清德選情不好，只好拿里長去大陸的事來打，民進黨沒抹紅就不會選舉，里長人人自危。



檢調擴大偵辦台北市里長赴大陸旅遊，台北地檢署15日搜索、約談41名里長，這些里長分布在台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區等。賴士葆選區位於台北市第八選區（文山區、南中正區），其選區就有里長被約談最後交保。



賴士葆表示，陸委會主委邱太三之前到他辦公室協商預算的時候，親口告訴他說，他歡迎大家去交流，而且一直交流，通行無阻，所以等於是左手放，右手回來抓人，這是不是設了一個陷阱？就是你去了，你是里長的話，就很可能被列為“反滲透法”的對象，“反滲透法”境外勢力指的是大陸，至於有沒有受委託或資助，法規講的也不清楚，吃一頓飯就是資助嗎？旅費比較低就是資助嗎？



賴士葆指出，而且事實上里長去大陸團費也沒有比較低，這次里長支付1萬5000元，但有其他旅行社開出1萬1000元，甚至還看過9000元的，所以光拿團費比較低就說收招待，可是這些里長有被滲透嗎？人家去那邊是交流，如果要這樣的話，就該明定，里長在選舉期間不得赴陸，否則里長人人自危。

