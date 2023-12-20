中評關注：美資深記者談巴以衝突最新進展

資料圖：《華爾街日報》報導中東問題的資深記者尼森鮑姆（圖片來源：《華爾街日報》官網） 中評社香港12月20日電（記者 樂國平）美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日邀請《華爾街日報》報導中東問題的資深記者迪昂·尼森鮑姆（Dion Nissenbaum）做客訪談節目，談以色列與巴勒斯坦哈馬斯衝突的最新情況，及周邊形勢。



首先，尼森鮑姆與主持人安德魯·施瓦茨討論了以色列對哈馬斯修建的加沙地道的攻勢。尼森鮑姆表示，以軍之前的行動主要是在加沙北部的地面上清除哈馬斯目標，對於哈馬斯修建的龐大複雜的地下工事比較忌憚，擔心陷入哈馬斯設下的陷阱，亦擔心有大量以色列人質存在於地道內，以軍貿然進攻會傷害到人質。如今以色列基本完成在加沙北部地面上的軍事行動，因此接下來開始進攻哈馬斯的地道，向地道中灌水逼迫哈馬斯武裝分子投降。



隨著新一輪巴以衝突的持續，雙方的巨大傷亡，特別是巴勒斯坦平民在以色列攻擊下的傷亡引起了國際關注，甚至西方社會很多民眾也因此對以色列軍方不滿，以色列方面雖然表示會盡量減少平民傷亡，但戰火之下，平民受害顯然是不可避免的。對此，尼森鮑姆表示，他也採訪過不少參與過美國在中東的幾場戰爭的美國軍方人士，這些人回顧美國在中東的戰爭教訓時說，美國當初因為遭遇911恐怖襲擊而陷入復仇情緒，發誓要將美國在中東的敵人一網打盡，但這個目標過於高昂，導致美國深陷中東戰爭泥潭，也給中東平民帶來嚴重人道危機。如今以色列也是籠罩在復仇情緒之下，揚言要徹底剷除哈馬斯組織，這同樣是個代價高昂的目標，導致了眼下巴勒斯坦民眾的災難。

