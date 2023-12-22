束沐：粵港澳台融合看東莞　加強政策創新

中評智庫研究員、中評社編委兼研究部主任束沐（中評社圖片） 中評社香港12月22日電（中評社報導組）由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會近日在廣東東莞舉行。中評智庫研究員、中評社編委兼研究部主任束沐以《“三對接”促“雙融合” 激發“莞港澳台”潛能》為題發言，結合在莞參訪心得，對如何貫徹落實《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，促進東莞在兩岸與大灣區融合發展的先行先試作用，提出思考與建議。



束沐表示，此行參訪了東莞兩岸交流合作的代表性企業和機構，親身感受到莞台交流合作的深厚底蘊，也看到了《東莞方案》給莞台融合發展帶來的無限前景。他指出，中評智庫長期致力於從實踐創新中提煉理論創新，再推動創新理論服務於創新實踐，因而在兩岸和平發展、融合發展以及粵港澳大灣區發展建設過程中，發揮了“理論先行”的重要角色。



“莞港澳台”協同發展40年 實現“雙融合、雙發展”



束沐回顧了1990年代以來東莞台資企業發展歷程可以發現，東莞與台灣、港澳的經貿交流合作是同步啟動、呈現出雙螺旋發展的特殊結構，也奠定了“東莞模式”為我國改革開放過程中的重要地位。首先，台灣出口加工製造業向大陸轉移，香港扮演了資金和貿易的樞紐角色，東莞則是生產基地，“莞港台”共同市場雛形已經出現；其次，東莞借助“三來一補”的政策優惠引進台資企業，事實上就是現有制度框架外“灰色地帶”的基層探索首創，成為先行先試的成功模式。再次，隨著港澳居民、台灣居民在東莞興業和扎根，東莞最早出現港人子弟學校、台商子弟學校、港資醫院、台資醫院，經濟合作效益最早外溢為社會融合效應。

