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台北41里長遊陸遭辦 陳時中：陸不應介選
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2023-12-18 13:05:54
陳時中18日陪同台北市八選區（文山、中正）候選人王閔生(中)前往木新市場拜票。(照:王閔生臉書)
中評社台北12月18日電／台北市41名里長赴大陸旅遊，遭檢方以疑涉《反滲透法》搜索並約談到案。民進黨2024大選候選人賴清德台北市競選總部主委陳時中今日受訪時表示，賄選要有證據，有多少證據辦多少事，肯定不分藍綠里長對地方的服務，相信不是去過大陸就是賄選。
陳時中、民進黨台北市黨部主委張茂楠18日陪同台北市五選區（萬華、北中正）候選人吳沛憶和八選區（文山、南中正）候選人王閔生於路口拜票。
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