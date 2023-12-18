囤房稅今朝野協商　民眾黨團籲加碼莫打假球

民眾黨團18日召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電（記者 俞敦平）“行政院”今年9月通過“囤房稅2.0”方案，並在“立法院”財政委員會完成審查，18日上午將進行朝野黨團協商，距離三讀僅剩一步之遙。18日協商前夕台灣民眾黨“立法院”黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿召開記者會，主張推動“中央特別囤房稅”，採多屋加稅、出租減稅、偏鄉不計的原則，有效促進空屋出租、出售。民眾黨籲請朝野政黨回應民眾的期盼，不要讓居住正義成為政治作秀，打假球。



台灣的房價一直是社會關注的焦點，許多人因為買不起房而苦惱，而有些人卻擁有多戶空屋，造成房屋供需失衡。為瞭解決這個問題，政府推出了“囤房稅2.0”方案，旨在對囤房者課徵較高的房屋稅，以鼓勵空屋出租或出售，增加住宅市場的流動性。



民眾黨對“政院”版本的“囤房稅2.0”是否能有效達到目的，提出質疑。認為，囤房稅2.0雖然有其進步之處，但仍有許多缺陷和不足，例如稅率不統一、稅基過低、稅收分配不公等。因此，民眾黨團提出了“中央特別囤房稅”的政策建議，希望能更有效地打擊囤房現象，促進居住正義。



邱臣遠表示，民眾黨提出的“中央特別囤房稅”是一項具有創新性和正義性的政策，能夠有效調節房屋市場，減少囤房現象，增加住宅供給，降低房價，提升民眾的居住品質。他呼籲朝野政黨共同支持這項政策，不要讓居住正義成為政治作秀打假球，而是要以實際行動回應民意，讓台灣每個人都能安居樂業。



張其祿表示，囤房稅2.0雖然已經在財政委員會審查通過，但仍有許多問題需要改善，例如稅率不統一、稅基過低等。民眾黨團提出了“中央特別囤房稅”的草案，主張對囤房者課徵“中央政府”的囤房特別稅，並採用差別稅率，最高可達10%。此外，民眾黨團也提出了“居住三實”的政策建議，包括實價課稅、實坪制、實際居住免稅等，以矯正畸型房價，並鼓勵空屋出租或出售。民眾黨團呼籲民進黨履行居住正義的承諾，並期盼國民黨也能支持這項政策，讓本會期能夠通過《房屋稅條例》修法，讓台灣的住宅市場更公平、更健康。