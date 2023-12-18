謝龍介酸賴清德為違建哭五次　值得託付嗎？

國民黨不分區“立委”候選人謝龍介。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月18日電（記者 張嘉文）民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家違建爭議持續延燒，近日還被媒體爆料該處有憲兵24小時站崗，引來質疑。賴的老對手、國民黨不分區“立委”候選人謝龍介今天對此大酸，違建的事實擺在眼前，即便賴對老家有情感，但一個領導人為了違建痛哭流涕四、五次，是人民可託付的嗎？



謝龍介也用閩南語說“台灣鄉親常說，哭久了會衰小”，他奉勸清德兄應該勇敢一點直接面對，拆不拆是另外一回事，但誠懇建議，從今天開始賴不要再哽咽了。



謝龍介今天出席國民黨中央黨部召開的“下戰帖！藍營PK小組啟動 打貪揭弊、對決綠老梗抗中保台！”記者會，對於賴清德的老家違建問題做出以上表示。



另外賴清德昨出席台南“立委”陳亭妃競總成立大會期間，揚言投票給他，一定徹底消除“光電蟑螂”。



謝龍介說，賴清德對現在看到的“光電蟑螂”全都不抓，要選民再把票投給自己才要抓？這情何以堪，這對台南市不公平、對台灣更不公平。



謝龍介強調，打擊黑金不是靠一張嘴巴、不要憑印象、不是胡亂指控，今天在“國會”，不分誰執政，黑金就是民主國家要排除的首要之務。賴清德在台南市喊話，希望鄉親再把票投給自己，自己一定要掃除光電蟑螂，但“中央”由民進黨執政7年半，在台南市更執政長達30年，本來就有很多“光電蟑螂”，賴清德都不掃除，還希望選民再把票投給自己，才要去掃除？



謝龍介說，這些光電弊案都在賴清德台南市長任內發包，全都是新潮流派系，賴清德卻說要掃除光電蟑螂，要選民情何以堪？