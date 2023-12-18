柯文哲戴徽章搶藍選票？趙少康：祝福

趙少康今日上午到桃園市桃園區陪同國民黨桃園市第四選區“立委”候選人萬美玲車輛掃街。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月18日電（記者 盧誠輝）針對台灣民眾黨主席柯文哲近日胸前別上青天白日旗徽章，造勢場合支持者也揮舞青天白日旗，似乎想搶藍營選票一事，中國國民黨2024副手候選人趙少康今日上午到桃園市輔選時認為，柯文哲當然是藍綠選票都想搶，柯文哲一方面說內心是深綠的，一方面胸前又掛國旗，選舉就是有策略，當然希望票越多越好，他只能祝福柯文哲了。



趙少康今日上午陪同國民黨桃園市第四選區“立委”候選人萬美玲車輛掃街，沿途受到許多支持者的熱情歡迎，許多民眾手舉青天白日旗站在路旁等待車隊經過，並高喊“凍蒜”，場面熱絡。



趙少康車掃前趙接受媒體聯訪，對柯文哲近期動作頻頻，又是胸前掛青天白日旗徽章，又是讓支持者舉青天白日旗，趙少康笑說“只能祝福柯文哲了”。



媒體詢問，對檢調偵辦里長赴陸旅遊，光是台北市就有41位里長遭約談一事？



趙少康認為，應該要相信里長，里長都是基層一票一票選出來的，里長到大陸去旅遊，大陸可能想跟里長有接觸，也許有請里長吃飯，但若說因此里長就支持誰或不支持誰，怎麼可能？



趙少康反問，難道他請大家吃一頓飯，請大家支持他，大家真的就會支持他了嗎？當然不會啊。大家心裡早就有定見了，同樣那些里長哪會因為去大陸被招待一下，馬上就改變想法，不可能嘛！應該要相信里長，不會因此就受到影響。



媒體詢問，對民進黨指趙少康用中廣11樓辦公室當競選辦公室，是否有圖利嫌疑？



趙少康說，他有交新台幣20萬元的租金，哪裡有圖利誰？他是臨危受命，11月24日當天才知道要參選，但僅剩50天的時間，要那裡去臨時找辦公室？乾脆民進黨幫他找一個辦公室好了，臨時找辦公室本來就不容易，更何況是只要租50天。



趙少康強調，中廣大樓有12層，除了中廣使用1層以外，其他基本上本來就是外租的，剛好11樓有空，才會把它租下來，這對中廣來說能多一個收入也很好，否則難道要他流落街頭嗎？因為時間很短促，他已經很公私分明了，他不是直接用中廣的辦公室，而是用租的，要不然還要怎樣呢？而且這也不是什麼機密？他的工作人員名片上都有印上中廣地址11樓，清清楚楚，事無不可對人言。

