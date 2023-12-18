館長送便當挺柯P　催館粉選前之夜上凱道

網紅“館長”陳之漢18日親送便當到柯Ｐ競選總部，與民眾黨2024候選人柯文哲一起嗑便當。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨搶到明年1月12日選前之夜府前凱達格蘭大道路權，綠營嘲諷，激怒柯粉。有百萬粉絲、今年曾舉辦“716大遊行”的網紅“館長”陳之漢18日親送便當到柯競選總部，與民眾黨2024候選人柯文哲一起午餐，並表態要“叫館粉明年1月12日上凱道”。



民眾黨搶下府前凱道選前之夜路權，民進黨台北市黨部主委張茂楠大酸，“沒那個屁股還吃這個瀉藥”，惹火柯粉。柯粉復仇搶下民進黨賴清德競選總部前北平東路的1月13日開票路權，讓民進黨驚呆。



柯文哲上午在競總舉行記者會，會後不分區“立委”候選人黃國昌、台北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯辦發言人陳智菡一起討論事情。只見“館長”陳之漢突然推著2箱自家便當“TRUE飯”現身競總，送上新台幣65元有4樣配菜的銷魂滷肉飯、1盒180元的“脆皮燒肉”探班慰勞打氣。



柯文哲、競選總幹事黃珊珊稍後也下樓與館長一起吃便當，2人邊吃便當邊有說有笑了10多分鐘。以吃飯迅速聞名的柯文哲還特別稱讚脆皮燒肉很特別，是怎麼做的？之後，黃國昌還笑著向館長說，明年1月12日、13日時間要留下來，要叫館粉上凱道，少一個就找你。館長聽了也笑笑點頭說“OK！”。館長也說，若KPTV直播邀請他，他也願意參加。



陳之漢在臉書社團擁有146萬人追蹤、YouTube“館長惡名昭彰”頻道也有79.7萬名訂閱者，在網路上頗受年輕人喜愛，過往藍綠政治人物每逢選舉，都為了爭取年輕選票，陸續上館長直播節目受訪。館長在2020年大選時之時蔡英文，但2024大選數度表態挺柯文哲，並猛烈批評民進黨執政。



“館長”陳之漢與黃國昌今年7月16日曾於府前凱道舉辦“公平正義救台灣”集會遊行活動，引上萬名年輕人走上街頭對蔡政府吼出憤怒。台媒報導，主辦單位估約有4萬人到場，而據警方私下推估，現場人數約2萬至2.5萬人。