同為醫師　綠不分區王正旭向柯文哲喊話

民進黨不分區“立委”候選人王正旭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆12月19日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨柯文哲民調雖落後，但被認為是左右藍綠的關鍵。民進黨不分區“立委”候選人、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭接受中評社訪問表示，台灣醫界一直都很很挺“民主台灣”，因此對醫師出身的賴清德所提出醫療政見，很有信心，至於也是醫師出身的柯文哲，若自認深綠，那就期待柯一起發揮深綠特色，認同民主台灣。



王正旭，出生於嘉義，陽明大學公共衛生研究所法律與政策組博士，歷任HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆分院內科部長、臨床試驗中心主任及教授、血液腫瘤科主任、癌症中心主任、醫學教育委員會主席、長庚大學副教授等。現為民進黨排名第13不分區“立委”候選人。



針對賴清德、柯文哲都是醫界出身，搶攻醫界票源，王正旭表示，他因與賴清德都是出身內科醫師，他感受到的是內科醫師比較能視人的整體狀況去評估，較了解人民的健康照顧，與其他專科有不太一樣之處，而柯文哲的專長是外科、急診、加護病房科，柯面對的是生命變化很快，柯必須在短時間內對病人做出適當的判斷，因此他們所看到的視野是不太一樣。



王正旭說，他認為不管在哪樣的階段，對於維護人民的健康與疾病照顧，必須做出整體的評估，這是基本的，雖說柯文哲善於在緊急狀況的當下，做出適當的處置，不過總結來說，台灣的醫療是要持續進步，不管哪個級別的醫師，都要共同努力。



記者問，柯文哲自稱深綠，是否也搶攻民進黨票源？王正旭說，這可能是柯文哲個人的感受，或許柯在不同階段，面對不同的困難，做出這樣的因應措施，柯可能認為這樣主張，對柯自己有所幫助，那麼倘若柯既然自認深綠，他也就期待柯將這樣的深綠特色，繼續發揮出來，一起來認同民主台灣。



民進黨與中國國民黨候選人在民調誤差範圍內，柯被認為成關鍵影響因素，民進黨目前是否採友柯策略？王正旭僅說，他相信這是理念的問題，台灣人都希望台灣的民主是健康的，不管任何年齡層，都要用心守護下一代，且面對將來很多國際競爭上的挑戰，需要有能力打造好的環境，他是深信民進黨候選人賴清德、蕭美琴的搭配，能達成這目標。