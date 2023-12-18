侯友宜猛轟賴清德　對柯文哲收起砲火不評論

國民黨2024大選候選人侯友宜受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日接受媒體聯訪時，猛轟民進黨賴清德躲在“總統府”裡面讓弊案不斷發生，民進黨沒有清流，衹有新潮流，換他上任會一件件查清楚。而當媒體問到台灣民眾黨柯文哲的話題時，侯友宜則收起砲火，僅說柯不瞭解事實，所以他不評論。



侯友宜今日出席“白玉秋竹法王榮任藏傳佛教寧瑪派掌教領袖，榮任典禮暨齋僧大會”並於會前受訪，活動地點位於台北圓山大飯店，約有宗教界人士2000人出席，侯友宜是唯一到場的2024候選人。



民進黨大選候選人賴清德17日下午在台南出席造勢活動時表示，他對黑金與貪腐零容忍，標準比其他政黨還要高，面對任何貪污不法，民進黨只會選擇正派跟清流。



侯友宜表示，民進黨哪有清流，衹有新潮流，人民問弊案貪贓事件這麼多，賴清德反而問人民是哪一件？你根本就躲在“總統府”裡面，不聞不問，讓弊案不斷發生，沒有聽進人民的聲音，換我當“總統”，我一件一件抓出來查清楚，還給人民問題的真相。



另一方面，趙少康表示，當選將成立特別調查小組，調查台灣潛艦自造案，同時調查潛艦自造召集人黃曙光，看看到底有沒有浪費公帑。



侯友宜表示，任何官商勾結，人民想要瞭解的弊案，我當選之後，我會成立新的特偵組，不管你是誰、是哪一黨派，一律偵辦到底，查清楚還給人民一個事實真相。



台灣民眾黨柯文哲評論藍綠提出的居住正義政策，他批侯友宜的政策讓年輕人買房不用付頭期款，錢以後付，有如朝三暮四的故事，怎麼看？



侯友宜表示，柯文哲對事情不瞭解，所以我不給予評論。