泛綠聯手猛攻侯　藍委嗆綠營對侯康選情著急

藍委林為洲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電（記者 俞敦平）民進黨和時代力量“立院”黨團18日上午分別召開記者會，針對中國國民黨2024大選候選人侯友宜進行了猛攻，時代力量爆料侯友宜收仰德集團人頭政治獻金，而民進黨則指控侯友宜在塭仔圳的整治工程中，疑似圖利特定廠商。對此，國民黨“立委”林為洲與李德維18日上午於“立院”受訪時反嗆，要求泛綠陣營的指控要拿出證據，並指民進黨的執政弊案才是真正的黑洞。李德維更直接反嗆，民進黨因為對侯康配的選情感到著急，所以不斷加強抹紅抹黑的力道。



林為洲表示，這些指控非常嚴重，不能隨意亂講，選舉不是法律假期。他舉例說，國民黨所揭露的光電斃案、議長會選案、88槍案等，都是有事實根據，甚至有人被判刑的案件。他要求時代力量與民進黨拿出具體的證據，或直接送到檢調處理，這才是正規的做法。



李德維則認為，這些指控並不足以動搖侯友宜的形象，反而讓人質疑民進黨的動機。侯友宜在新北市長八年任內，如果只收了一千多萬元新台幣的政治獻金，還要看有沒有對價關係，若有違法，當然要追究，但不要用影射開槍的方式來攻擊。民進黨八年的執政，才是真正的黑洞，需要特偵組來偵辦，包括“總統”、“副總統”、“行政院長”等高官的貪污案，讓人覺得更可怕。

