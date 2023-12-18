國民黨啟動PK小組　對決民進黨老梗抗中保台　

國民黨召開“下戰帖！藍營PK小組啟動 打貪揭弊、對決綠老梗抗中保台！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社12月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天上午召開記者會，宣布藍營“PK小組”正式成軍。他強調，民進黨每次選舉只會打“抗中保台”老梗，國民黨將展現團隊專業戰力，與民進黨的貪汙腐敗大PK，也呼籲大家支持國民黨候選人，讓政黨輪替、“國會”過半，才能把民進黨的貪腐黑箱徹底攤到陽光下。



朱立倫今日偕同不分區“立委”候選人柯志恩、謝龍介、台北市“立委”候選人王鴻薇、徐巧芯和2024競選發言人凌濤與國民黨發言人楊智伃共同召開“下戰帖！藍營PK小組啟動 打貪揭弊、對決綠老梗抗中保台！”記者會。



朱立倫在會中表示，國民黨這次排出的不分區和區域“立委”候選人戰鬥力都很強，今天這幾位是作為代表，將從專業出發打貪揭弊，相信這才是民眾認為“立法委員”所應扮演的角色，也號召大家一起團結努力，展現出團隊戰鬥力。



柯志恩表示，我們的責任就是監督政府、揭發弊案，將一本過去發揮專業。民進黨永遠只會用抗中保台的意識形態，但國民黨用專業良知把他們做的事一條條列出來，就能讓選民了解，真的要政黨輪替。以過往的卡管案（前台灣大學校長管中閔）為例，當言論自由被箝制、學術自由被停滯時，從藍綠“立委”當初的立場，就可以看出其良知在何處，所以希望國民黨“立委”席次極大化，在“國會”才能做好民代所應扮演的角色。



王鴻薇則說，她非常希望國民黨“立院”能單獨過半，因為揭弊非常辛苦，不要說動不動被告，即使是應該透明公開的資料，政府也不敢提供。比如綠能光電，她曾與台電要資料，因為很多公司只成立短短不到半年，就可以拿到台電躉購20年合約，這份名單台電不給就是不給，公營事業標案也能當成秘密，當黑箱一樣封存，因此要打破黑箱，讓這些被隱藏的資料有重見光明的一天，就拜託支持國民黨的區域與不分區“立委”候選人，讓國民黨單獨過半。



徐巧芯提到，民進黨主席賴清德的不分區“立委”名單很搞笑，再一次給大家看了民進黨的雙重標準。因為排名第2名的沈伯洋，他說最大的“國安”問題是抖音，但他們不分區“立委”卻同時提名了最愛抖音的“林抖音”林楚茵，林還去中國大陸兩岸一家親，這不就是民進黨自相矛盾？所以2024年希望政黨輪替、國民黨“國會”過半，讓賴清德哭個夠。