中評編譯：緬甸是否會長期分裂？

資料圖：緬甸反對派武裝在一次戰鬥中擊潰軍政府部隊 中評社香港12月19日電（記者 樂國平編譯）緬甸內戰硝煙彌漫，特別是反對派政權與民族地方武裝在緬北取得的突破，令包括中國在內的國際社會愈發關注。緬甸軍政府是否會被反對派推翻？今後的緬甸是重新歸於統一，走向繁榮？還是戰火不熄，繼續被深刻的民族矛盾所困擾？日本《外交官》網站12月12日發佈緬甸政治分析員Kyaw Hsan Hlaing的文章，他認為緬甸未來分裂與否的關鍵在於反對派政權如何更好地規劃國家的未來構造。以下是原文編譯：



今天，緬甸正處於歷史的關鍵時刻。由於全國各地抵抗力量和民族地方武裝組織（EAO）的協同攻擊，緬甸軍隊的損失不斷升級，引發了國內和國際上關於該國未來發展軌跡的關鍵辯論。緬甸是否正在走向分裂和混亂？



緬甸軍事分析家Ye Myo Hein聲稱，軍政府現在面臨生存威脅。與此同時，華盛頓國家戰爭學院的扎卡裡·阿布扎教授表示，現在是開始“規劃緬甸軍隊戰後未來”的時候了，他認識到有效的重建取決於安全部門的全面改革。



外交關係委員會東南亞問題高級研究員約書亞·庫蘭茨克（Joshua Kurlantzick）認為，日益衰弱的緬甸軍隊面臨崩潰的可能性，除非反對派政府和主要的民地武精心謀劃未來大計，否則可能導致“國家陷入崩潰”，分裂成一系列缺乏共同敵人的團體，他們可以輕易地互相開槍，造成徹底的血腥混亂，並徹底摧毀緬甸國家。與此同時，《日本時報》的社論引發了人們對緬甸可能成為“失敗國家”的擔憂。



資深記者伯蒂爾·林特納（Bertil Lintner）認為，儘管緬甸軍方目前處於弱勢，反對派也取得了進展，但由於抵抗軍的不團結、軍隊的持久凝聚力以及中國的戰略利益等因素，雙方都不太可能取得決定性勝利，平民百姓將繼續在戰亂中陷入困境。

