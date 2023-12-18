辯論會將登場　侯：我口才非最好但最會做事

國民黨2024大選候選人侯友宜受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）2024大選首場政見會將於20日登場，30日舉行辯論會。中國國民黨2024候選人侯友宜今日表示，我口才絕對不是最好的，但是我做事情一定是最好的，我有辦法，只要我說出來的都可以做得到。



2024大選“總統”候選人政見會為20日、26日、28日共三場，“副總統”候選人12月22日。



12月30日與明年1月1日分別為正、“副總統”候選人辯論。



侯友宜今日出席“白玉秋竹法王榮任藏傳佛教寧瑪派掌教領袖，榮任典禮暨齋僧大會”並於會前受訪，活動地點位於台北圓山大飯店，約有宗教界人士2000人出席，侯友宜是唯一到場的2024候選人。



侯友宜表示，我常常說我口才絕對不是最好的，但是我做事情一定是最好的，我都用做事情來代表，我有辦法我說出來的都做得到。



另一方面，時代力量“立委”王婉諭、邱顯智今日召開記者會表示，仰德集團董事長許育瑞及旗下員工數十人，在2018、2022兩次新北市長選舉當中捐給侯友宜共1100萬元，涉嫌透過個人每人10萬元方式捐款，規避政治獻金法100萬元上限，要求“監察院”、檢調介入調查。



對此，侯友宜表示，所有的政治獻金都供檢驗，一切都按照法律規定辦理。