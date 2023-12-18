蔡英文挺蔡其昌任“立法院長”　游錫堃笑答

游錫堃接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電（記者 俞敦平）“立法院”18日上午舉行可能是這屆最後一次的朝野協商，力拼在20日提前休會前能三讀完成今年的總預算案。“立法院長”游錫堃於主持協商前，針對媒體提問關於蔡英文表態力挺現在的副院長蔡其昌在下一屆“立院”成為最年輕的“立法院長”，他笑答，他保持開放的態度。



游錫堃受訪前先簡單地說了一下朝野協商的進度，並表示進度都很順利，預計明天就能完成法案的三讀，沒有遇到太大的問題。



對於蔡英文日前在台中市為民進黨“立委”候選人也是現任的副院長蔡其昌輔選時的發言，說希望蔡其昌能成為最年輕的“立法院長”。游錫堃說，他很早就有對外表達過自己的初衷，就是這一屆“立法院長”任期結束後，他應該退休，把機會讓給年輕人。他說，今年春節時，也曾經跟黨內的大家講過這個規劃。不過，後來因為民進黨2024大選候選人賴清德的堅持，他才接受了不分區“立委”的提名，參選下屆“立委”。他說，他對於未來的規劃，目前是保持開放的態度，沒有什麼意見，要看到時候執政黨的需要再做決定。



對於記者進一步追問，是否有不少人希望他能繼續連任“立法院長”。游錫堃則是笑著回答，他想開放好了，開放就是開放，他沒進一步的做評論。