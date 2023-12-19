中評鏡頭：圓山飯店這角落是蔣宋美齡最愛

咖啡廳內保留蔣宋美齡最喜歡的位置，可以體驗“第一夫人”視角。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）蔣介石夫人蔣宋美齡以往經常到台北圓山大飯店喝下午茶，圓山大飯店2016設立了“第一夫人”咖啡廳”，位置就在以前蔣宋美齡最喜歡坐的轉角落底窗處，可遠眺基隆河、台北101大樓，風景秀麗，營業時間經常高朋滿座，成為旅客到圓山飯店必來的點。



圓山飯店在兩岸交流全盛期，每天都有各式各樣的大陸參訪團下榻，舉辦各種交流活動，大廳人聲鼎沸，如今已無當時榮景。



“第一夫人”咖啡廳位於圓山大飯店後棟麒麟廳內，窗外風景得天獨厚，可以遠眺基隆河以及台北市風景，尤其可以看到知名的台北101大樓。



咖啡廳2016年開幕，店內有不少蔣宋美齡的照片，包括蔣宋美齡與蔣介石的合照，以及與前美國總統艾森豪的合照等等，例外餐廳使用的咖啡杯上頭也有蔣宋美齡的照片，並將咖啡命名為美齡咖啡。



店內最有特色的點是，在轉角處落地窗的位置，就是以前蔣宋美齡來訪圓山飯店喝下午茶時最喜歡坐的位置，右手邊一望出去就是台北市美景，通常必須事先訂位才能體驗蔣宋美齡的“第一夫人”視角”。



圓山大飯店是1952年由蔣宋美齡所創，當時是全台第一家五星級飯店，地理位置十分獨特，在台北圓山之腰，前臨基隆河、後倚陽明山、東望松山、西眺淡水。

