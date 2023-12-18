柯轟藍綠青年購宅政策　笨蛋，問題是房價！

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜日前拋出年輕人買房“免付頭期款”政策，引起熱議。台灣民眾黨2024候選人柯文哲18日火力全開，舉猴子“朝三暮四”的故事暗諷，只是把頭期款移到後面還而已。他也批抨民進黨賴清德的新青安房貸專案，只是延長貸款年限。他強調，“笨蛋，問題是房價！”最近藍綠都在提居住正義，在他看起來都很好笑。



侯友宜“555方案”提出5大條件，包括年齡40歲以下青年人，信用無重大瑕疵，設有排富條款，無自有住宅及所得現制，限制首購及轉售限制，房屋10年內不得轉售，才能享有最高1500萬元額度頭期款全額貸，並有由政府及金融機構共同補貼5年利息0.5%優惠，5年後則由公股銀行減半碼（0.125%）優惠。但被質疑此政策將推高房價，有利於建商；網路輿論呈現兩極。



柯文哲今日召開“金融政策”記者會表示，台灣低利率政策，是為了要出口，但2000年到現在，台灣出超增加17倍，但GDP僅增加2.1倍、實質薪資增加1.27倍，代表出口大幅增加，但GDP沒什麼成長、人民薪資所得也沒什麼成長，這樣大量出超的“國家戰略”需要拿出來檢討，特別是美、日都是進口比出口多，而台灣的政策不一樣，就怪怪的。



柯文哲說，購屋利率貸款越低，房價越來越高，因為持有空屋的成本下降了，一般老百姓不可能囤房，衹有財團有錢買房囤在那。最近不管中國國民黨、民進黨都在提居住正義，在他看起來都很好笑。



柯文哲點名指出，侯友宜提出“555方案”，說年輕人買房不用付頭期款，但這以後也是要付的，讓他想起猴子“朝三暮四”的故事，猴子不滿早上吃3升橡實、下午吃4升橡實，嫌早上吃得太少，結果改成早上吃4升橡實、晚上吃3升橡實，猴子就很高興，一開始不用繳頭期款，不是從此不用繳，而是移到後面繳而已，要花的錢還是一樣。



柯文哲也不放過綠營，他認為，民進黨賴清德提的新青安房貸專案，只是貸款年限從30年變成40年，還錢的時間延長而已。台灣的居住正義問題，“笨蛋，問題是房價！”高房價不解決，貸款延長、搞低利率都沒用，最終人民還是得還那些房價。