柯文哲拋穩定金融七措施　促設“主權基金”

民眾黨2024正副候選人柯文哲、吳欣盈召開“金融政策”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）全球經濟環境動盪，台灣民眾黨2024大選正副候選人柯文哲、吳欣盈，18日上午在競選總部召開“穩定金融、安心投資”金融政策記者會，提出7大措施，吳欣盈也特別報告她在“立院”推動“國家”設置“主權基金”修法進度，及設立“主權基金”的必要性。



柯文哲表示，當前不利金融穩定的風險因素有三：“地緣政治，提高資訊戰威脅”，導致外資來台觀望；“不當財經政策，造成財政不永續”，導致20多年來民眾實質薪資所得沒有增加；“對金融消費者保護不足”，導致詐騙橫行。他更重話批評，面對詐騙人頭帳戶橫行，“金管會”等部會相互推諉、“擺爛”。



柯文哲提出穩定金融的七項措施，包含：一、定期金融安全兵推與應變演練，強化金融韌性；二、翻新稅制，財政永續健康；三、獨立、透明、可課責的貨幣機關（“中央銀行”）；四、設金融穩定委員會，防範系統性風險；五、設金融消費者保護局，加強消費權益保護；六、成立“主權基金”，活絡“國家資產”；七、智慧金融。



面對資訊戰威脅，柯文哲指這已是“國安”風險。他舉例，2022年8月美國聯邦眾議院議長佩洛西訪台前後，包含“總統府”、“外交部”、“國防部”、高雄環保局入口網站遭DDoS攻擊，桃機網站遭攻擊服務中斷；超商、火車站數位看板內容遭置換，網路謠言不斷等。他提到，若對岸攻台，資安會是首波，台灣要在“國防”布置上往前移動、強化資安。



在金融資安上，柯文哲直指，“金管會”竟到2023年才舉辦首屆“金融資安攻防演練評比”，太遲且不足，他主張要有完善的金融安全演練計劃，達到“事前防禦、事中應變、事後復原”，強化金融資安防護、穩定金融市場、提高國際聯防。



在財經政策上，柯文哲分析，政府收入主要來自稅收，但稅收佔GDP比率卻低，富人的資本所得收入未進入稅收；為填補稅收不足缺口，卻改讓“央行”扛起“盈餘繳庫”重擔。“央行”利用外匯存底，施行匯率干預、低利率政策，才達到高額繳庫盈餘。2000至2021年，“中央政府”總收入35.9兆元，“央行”盈餘繳庫就占3.6兆，高達10%，比率遠高於日本的0.66%、韓國1.1%。當過於依賴“央行”盈餘繳庫，財政體系不健全。