黃國昌再打綠能弊案　聯合再生套利2.63億

“綠電弊案又一樁！ 綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌日前猛打新潮流12護法，引起熱議，18日再開記者會大打英系把持三大綠能集團中的“聯合再生”違反契約，經濟部沒有依法終止租約收回土地。黃國昌要求，蔡英文既然在台南輔選提到“任何個案該查就查、該辦就辦”，那就把證據清楚攤開，敢辦放水的“經濟部長”王美花嗎？



黃國昌表示，聯合再生是在2018年10月由三家公司完成合併並更名，大股東是“國發基金”及“耀華玻璃”，董事長洪傳獻是蔡英文後援會總會長、獨董張景新與“行政院政務委員”張景森是兄弟，都和民進黨關係非常密切，政商關係非常良好。



會否向“監察院”舉發？黃國昌笑說，有用嗎？過去幾年他向“監察院”檢舉過多少案子？滿朝“監察委員”都是一群罹患官癌的人，這些人敢查英系？敢查當權派？對不起，他對現在的“監察院”是毫無信心。



台灣民眾黨“立委”陳琬惠、不分區“立委”候選人黃國昌、柯競辦發言人吳怡萱18日下午召開“綠電弊案又一樁！ 綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？”記者會。



黃國昌說，2021年聯合再生打著“綠能國家隊”招牌，做出多項承諾，取得“彰濱工業區崙尾東區土地出租設置太陽光電案”51地號87公頃的土地，但在簽約後卻違反契約，2021年12月逕行將全部持股授予“台灣和暄綠能”，套利新台幣2.63億元。



黃國昌質疑，股權出售金額高達4.26億元，竟沒有提請董事會討論，“國發基金”派任的董事顯然失職；2022年3月，聯合再生曾與“國發基金”代表密會，該案即不了了之。此外，2022年4月中國國民黨“立委”翁重鈞曾在質詢時指出該案疑涉弊，事後為何噤聲？其中是誰在穿梭？

