31國萬多知名人士發布宣言要求結束以巴衝突

中評社香港12月18日電／為結束以色列和巴勒斯坦之間衝突而發起的運動範圍內發布的宣言，得到了來自 31 個國家的 1 萬多名藝術家、知識分子和記者的簽字。



TRT據西班牙《國家報》消息，10月17日至12月17日期間，共有10327人簽署了題為“必須停止戰爭，恐怖主義和種族滅絕”的宣言，首要訴求是： “立即無限期停火”。



宣言要求“以色列立即停止轟炸，遵守國際法並啟動人道主義走廊，哈馬斯停止恐怖襲擊並釋放人質”，其中簽字的約8000人是西班牙人。



其他們當中還有導演佩德羅·阿爾莫多瓦、電影藝術家阿爾巴·弗洛雷斯、維基·佩納、路易斯·托薩爾、音樂家瓊·曼努埃爾·塞拉特、阿馬拉爾、托尼·澤內特、畫家路易斯·戈迪略、時裝設計師哈維爾·馬里斯卡等知名人士。



這份由31個國家的文化、藝術和科學界重要人士簽署的宣言包括：“加強外交渠道，加大國際壓力，立即停火，努力達成基於國際合法性的和平協議，聯合國以及歐盟的決定、還有兩國解決方案和巴勒斯坦國家的承認”等建議。



哈馬斯的軍事派別卡薩姆旅宣布於10月7日對以色列發動了名為“阿克薩洪水”的全面襲擊。



對此，以色列軍隊宣布出動戰機對加沙地帶發起“鐵劍”行動。



在不斷升級的緊張局勢中，大約 19000 名巴勒斯坦人喪生，其中大部分是兒童。