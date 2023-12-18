以色列總參謀長聲稱對誤殺3名本國人質負責

中評社香港12月18日電／以色列軍隊有關在封鎖的加沙地帶誤殺當時手舉白旗的三名以色列人質事件聲稱，他們沒有準備好應對以色列人質逃跑的情況。



TRT報導，以色列總參謀長赫茲·哈勒維在電視講話中提請人們注意，以色列士兵在加沙開火誤殺三名人質的事件，並表示：“我們對所發生的事情負責。”



哈勒維指出，在加沙市舒凱耶區持續數日的激烈衝突中，巴勒斯坦抵抗戰士身著便衣能夠接近以色列士兵，並且說道：“我們必須做好應對任何威脅的準備。突然的決定可能會導致以色列士兵死亡。”



哈勒維解釋說，他們已經完成了對這一事件的首次調查，並從中吸取了教訓，他繼續說道：



“三名被綁架的人質竭盡全力讓我們理解他們的意思。他們脫掉襯衫，揮舞一塊白布，讓人相信他們身上沒有攜帶任何東西。儘管如此，舉起白旗的人在沒有遵循不准開槍的指示的情況下遭到射擊。”



哈勒維表示，實際上這可以看到加沙戰爭的複雜性，並且說道：“我們沒有為加沙人質逃跑的情況做好準備。”



聯合國巴勒斯坦問題特別報告員弗朗西斯卡·阿爾巴內塞在發表的聲明中表示：“以色列軍隊聲稱，這些人質被視為‘威脅’（即巴勒斯坦人）。以色列軍隊似乎將巴勒斯坦人視為‘威脅’，無論如何都應該被槍殺，即使他們是無辜的並且揮舞著白旗的人。”



以色列軍隊12月15日發表書面聲明稱，“在舒才耶衝突中，以軍誤將3名人質視為威脅，結果向他們開槍，將他們打死。”