李艷秋轟賴為老家犯5大錯　若落選咎由自取

李艷秋說，萬里違建將會斷了賴清德的“總統”路。（照片：李艷秋臉書） 中評社台北12月18日電／民進黨2024候選人賴清德的萬里老家違建爭議持續延燒，賴清德也數度為相關話題哽咽甚至落淚。對此，資深媒體人李艷秋今天在臉書發文指出，賴清德在此事犯了5個錯誤，也預言，他“哭不倒萬里違建，會哭斷‘總統路’”。



李艷秋表示，賴清德的老家違建爭議已鬧了3個月，到現在還在燒，而且火更大，這件事可以搞這麼久，主要是因賴已多次為此事而哭，且每解釋一次，就會發現更多漏洞，話題也就繼續延燒，這件事若成為他落選的原因，那真的是咎由自取。



李艷秋說，在她看來，賴清德在處理老家違建一事上，至少犯了5個錯誤：1.未申請建照、2.未繳稅、3.是新蓋違建而非舊工寮、4.說謊硬拗：從小就看到媽媽為繳房屋稅傷腦筋（根本沒繳過）；已經過戶給了親戚（親戚是兒子）；他們是被政府遺忘的人，現在反而被指是特權（他已經執政多久了，是自己遺忘了吧？）...、5.違建還派憲兵駐守，警車巡邏。大家繳稅幫他顧的是長年旅美的兒子家。



她指出，選舉端牛肉不見得人人都能消化，但談起違建、出軌、學歷造假，大家都可以評上幾句，且這類品格道德層次的問題，還可能成為最後定勝負的關鍵。



李艷秋表示，賴清德已經是“副總統”、民進黨主席兼2024候選人，連一間違建都搞不定，難怪會被酸“連柯媽媽都不如”，此外，最讓大眾看不下去的，是綠軍側翼猛攻柯媽媽、藍營違建，卻跟著賴一起哭他的違建，“連這種事都要搞悲情，綠能你不能，真的會讓人憤怒了。”



李艷秋也誠心提醒賴清德，首先，別再說“父親留給我的遺產衹有貧窮”，因為在那個年代，除了少數人，大家的日子都不好過，賴一路當到了“副總統”，還繼續哀號被迫害，只會提醒老百姓，國民黨在台灣應該做了些好事，才能讓他有出頭天吧？“更何況，三級貧戶之子也當過“總統”了，給台灣留下了什麼嗎？”



第2，賴清德若想在投票前帶著怪手，演一出親手拆屋、“淚泣孩兒不孝，不能保住祖厝”的悲情戲，那就不只是無能無德，而是愚蠢了。



最後，李艷秋預言，若論文抄襲、學歷造假毀了民進黨去年九合一選舉，萬里違建，也將會斷了賴清德的“總統路”。