富權：賴清德兩大“本命區”都出現狀況？

中評社香港12月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：賴清德兩大“本命區”都出現狀況？以下為文章內容。



“二零二四”台灣地區領導人大選，還有二十多天就要投票了，因而選情進入“短兵相接”的衝鋒狀態。由於《選罷法》規定，政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免的民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，因而各民調機構都卯足了勁，搶在“民調封關”前公佈自己進行民意調查所得的數據，以圖在投開票日驗證自己的民調的精準度。



而綜合各家民調機構公佈的數據看，民進黨“賴蕭配”仍然穩居榜首，約在百分之三十五左右；國民黨“侯柯配”緊緊追貼之，約為百分之三十二左右；民眾黨“柯吳配”淪為“老三”，約為百分之十八左右，持續墊底。



比照“二零二零”大選的情況，當時合資格的已登記選民為一千九百三十一萬一千多人，投票率為百分之七十四點九，平均每個百分點為十四萬四千六百多人。今次大選的選沒有四年前那麼激烈，有點“悶騷”，尤其是民進黨難以依靠四年前那樣以打出“抗中保台”旗號來催穀選民的投票熱情，國民黨這邊也提不出更能刺激選民出門投票的政見，因而估計投票率可能會低於四年前，約為百分之七十二左右。如以“中選會”今年九月間正式發佈台灣地區第十六任領導人選舉公告，預估此次大選合資格的選民人數為一千九百五十萬人折算，平均每個百分點約為十四萬人左右。



而從各家民調機構公佈是上述數據看，民進黨“賴蕭配”的民調已經抵達其基本盤的“天花板”。如果沒有四年前類似蔡英文依仗的“香港事態”及“王立強事件”的“增量”奧援，可能難於突破“天花板”。鑑於得票率往往略高於民調數據的以往慣例，因而“賴蕭配”的得票數，可能在六百五十萬左右。而“侯趙配”則在五百五十萬票左右，亦即與“賴蕭配”有五十萬票的差距；但國民黨的情況有點特殊，其民調竟然低於國民黨的支持度，因而就將會有存在著“增量”的空間。這既包括郭台銘在最後階段的“臨門一腳”，也包括部分“柯粉”為了實現“下架民進黨”的夙願而寧願轉軚“含淚”投票給“侯趙配”，但柯文哲本人可能絕對不會做“安哲秀”，號召“柯粉”們“棄柯保侯”。



因此，雖然在表面上，賴清德可以“老神在在”、“好整以暇”，但其實充滿著危機感，就是擔心“郭台銘”和部分“柯粉”的因素發酵。在無法阻止之下，尤其是今次沒有類似“香港事態”及“王立強事件”的“增量”因素奧援的情況下，就只能是加緊民進黨內的團結，防止“跑票”。



但賴清德似乎是“船破偏遇頂頭風”，有點不順。繼“民主大聯盟”逐漸崩解之後，其本人的兩個“本命區”——出生地新北市和“起家厝”台南市，都發生了不同狀態或不同程度的狀況，而且作為全台人口最多，因而佔全台選民總數約五分之一強的新北市，可能會成為賴清德的“麥城”。



新北市的問題是在於，賴清德在新北市的競選總部的主委余天，在選戰的最後關頭，竟然“躺倒不幹”，而且還“躲貓貓”了。不但是已經連續一個多月沒有出現主持新北市的競選工作，賴清德十二月十三日親自出席的新北市競總舉“新北市黃金週造勢擴大動員會議”，也缺席會議，由總幹事吳秉叡代理主持，其本人的臉書也同樣久未更新，而且賴清德競選總部昨日在新北市三重區預演“唱土地的歌，拼咱的希望”拼字活動時，現場也未見余天的身影。——須知道，三重區是余天的“地盤”，四年前余天就是在三重區當選“區域立委”的，因而三重區也是余天的選民服務重地。這個現象，讓民進黨內憂心忡忡，但賴清德競選總幹事潘孟安卻“安啦”，聲稱賴清德已親自與“餘大哥”通電話，外界不用過多解讀。潘孟安事後受訪解釋，余天因為另有要事，這部分沒有問題的，余天是大家敬重的前輩，未來也會繼續投入輔選行程。



外傳余天是因為不滿民進黨主席賴清德在甄選“不分區立委”名單時，並沒有把他安排進去，因而當民進黨十一月十五日公佈“不分區立委”提名名單後，余天就“躺倒不幹”了。實際上，早在今年三月間，在民進黨進行“區域立委”初選登記時，余天就已經他在新北市三重選區宣布“不爭取連任”，禮讓黨內其他同志，並透露自己希望能夠獲得黨中央“不分區立委”提名。今年八月五日，賴清德到三重義天宮參拜時，作為“地主”陪同的余天在致辭時，當著賴清德的面說，希望爭取列入“二零二四”大選民進黨的“不分區立委”名單中。他說，“我這次沒有選『立委』，主因是年紀大了，希望列入不分區名單。”



余天的理由是，按照黨內規矩，每一個派系都應有一位代表被提名為“不分區立委”並安排在安全位置。而他作為黨內最主要派系“正國會”的“老大”，應當是代表“正國會”的“不分區立委”。當有人指出，在四年前游錫堃就是以“正國會”的代表被提名為“不分區立委”參選人，並安排在第一位的；而現在民進黨可能繼續提名游錫堃，因而余天不具“正國會”代表的身份。余天則反駁道，游錫堃是“立法院長”，依法不得參加政黨活動，因而不能再算在“正國會”的頭上。在民進黨公佈“不分區立委”名單後，還是有游錫堃而無余天，上週五蔡英文到台中市替多位民進黨“立委”候選人輔選，在替挑戰四連霸的“立法院副院長”蔡其昌站台時，高呼要讓蔡其昌更上一層樓，當史上最年輕“立法院長”，這就更刺激了余天的神經，“擼倒”了。



至於台南市，那是賴清德崛起政壇的“起家厝”，此次大選更被視為其“本命區”。由於賴清德過去在台南不論選“立委”、市長皆獲超高得票率，二零二零年作為蔡英文的“副手”搭擋參選，得票率也勇冠各縣市。因此，賴清德此次參選台灣地區領導人，在“本命區”能否再獲高得票率，並帶領六位黨籍“立委”繼續“全壘打”，亦成為此次大選的觀察焦點。



但由於近來台南市接連發生學甲八八槍槍擊案、正副議長賄選案、經發局長涉貪收押等風波，嚴重影響民進黨在台南的支持度，民進黨已經將該黨在台南市的得票率目標由七成下修至六成。而《TVBS民調中心》公布的民調，賴清德在台南的支持率衹有三成多。因而引發民進黨內議論，在台南市的六席“立委”，民進黨只要有一席落選，賴清德就會輸掉“二零二四”大選。



由此看來，賴清德在其兩個“本命區”的選情，都很不妙。