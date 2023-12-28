黃朝凱：助力台青在莞創業落地 圓夢大陸

東莞市台協松山湖分會會長、松山湖海峽兩岸青年創業基地運營長黃朝凱在座談會發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月28日電（記者 陸文煜）由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會近日在廣東東莞舉行。東莞市台協松山湖分會會長、松山湖海峽兩岸青年創業基地運營長黃朝凱在座談會上分享了國務院同意批覆《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞方案》）對於在莞台青就業創業的契機，並介紹松山湖海峽兩岸青年創業基地舉辦的多項兩岸交流活動和經驗，為幫助台青來莞創業、走好走實來陸發展第一步做的大量工作。對於助力台青創業實踐中的困難，黃朝凱期望有關部門能夠進一步提高政策落實的效率和速度、做好政策調整期的銜接安排以及給予更多經費支持和資源傾向。



黃朝凱表示，《東莞方案》給予了東莞台青創業、就業、實習很大支持力度，他印象最深刻的是其中提到要加快建設兩岸的交流合作平台。黃朝凱創立、運營松山湖海峽兩岸青年創業基地8年以來，舉辦了兩岸藝術展、羽毛球賽、籃球比賽、街舞比賽、企業領袖營等交流活動，幫助對接台青來莞交流、創業，促進了兩岸融合發展。“疫情之下，我們的兩岸交流活動沒有停止，如今開放之後，相信能有更多的台灣企業家、藝術家能來東莞做交流，我們下一步也要繼續推進這方面計劃。”



《東莞方案》還提出，要暢通人才就業創業渠道，建設更多台灣青年創新創業載體。黃朝凱說：“在就業、實習方面我們會不斷完善和深化，向廣州、深圳等城市取經。我們協會成立了教育功能委員會，做了很多幫助台青來東莞創業、就業、實習的工作。同時我們還向學生、企業做了問卷調查，瞭解實現意向，匹配就業、實習崗位。我們也期待有更多的台資企業開放更多崗位，不論台青什麼時候來，我們都可以幫忙匹配到合適的崗位。”

