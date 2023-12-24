王中嶽：東莞方案鼓勵創新 要留住台商

紅珊瑚藥業董事長、東莞市台商企業投資協會常務副會長王中嶽在座談會上發言（中評社圖片） 中評社東莞12月24日電（記者 郭至君）紅珊瑚藥業董事長、東莞市台商企業投資協會常務副會長王中嶽日前出席中國評論通訊社、中評智庫基金會在莞舉辦的主題為“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”的座談會並發言。王中嶽表示，東莞方案是鼓勵創新的方案，台商要思考如何因應此方案進行創新，不僅使得老台商留得住，還要讓更多的新台商進來大陸發展。



王中嶽說，以前到大陸來創業發展的台企大多是人力密集型的中小企業，通過手工業起家做代工，然後慢慢開始接到訂單，乘著大陸改革開放的勢頭發展。30年前和現在，台灣的薪水可能都沒有什麼太大變化，但中國大陸這30年卻發生了翻天覆地的變化，人工成本也逐漸昂貴，這樣的變化對於企業來說，就一定要創新。針對東莞來講，最重要的是要思考什麼能夠讓這裡的台商留得住，還能吸引新的台商來發展，而東莞方案正是鼓勵創新的方案。



王中嶽說，“目前的一些准入條款，台商的待遇與外商一樣，有一些存在優勢的產業在發展中受到掣肘。所以我們這次也向國務院、向發改委提出要求，希望開放目前台企部分產業在大陸發展的一些束縛，我認為衹有這樣才能夠讓台商真正將具有優勢的部分拿到大陸發展。”王中嶽也表示，他做醫藥領域的內銷，近年來發展地不錯，他認為，未來大健康領域在大陸的發展非常有前景，他也想打破現有壁壘，引入一些台灣相關方面的專家來大陸發展。

