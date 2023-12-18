綠控選舉幕僚助郭買連署　羅廷瑋：與我無關

民進黨台中“立委”候選人江肇國服務處工作人員列印字卡衝出來嗆。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月18日電（記者 方敬為）民進黨台中“立委”候選人江肇國指控，中國國民黨“立委”候選人羅廷瑋團隊主任石國勳，涉嫌收購郭台銘正副“總統”候選人連署書，石國勳下午臨時召開記者會說明，並選在江肇國服務處前，挑釁意味十足，他強調一切無不法，並拿出挑戰書，若有不法他願退出政壇，反之請江肇國退出，問江敢不敢承諾？



羅廷瑋則表示，此事都與他無關，江肇國烏龍爆料可能會有沈重的法律責任，請江好自為之。



江肇國團隊見狀立即以大聲公及音響播放音樂反制，工作人員並出來嗆聲“這裡不歡迎你、請你離開！”、“太囂張了吧！”場面火爆。見無人願意接收挑戰書，石國勳與陪同人員即離去。



民進黨“立法院”黨團18日上午舉行“國民黨買連署，錄音檔大公開”記者會，包括“立委”劉世芳、洪申翰及候選人江肇國指控羅廷瑋，涉嫌以金錢賄選郭台銘正副手連署書。



江肇國指出，今年10月，羅廷瑋團隊前主任、現任台中市富台里里長石國勳利用里民打疫苗時，召開郭台銘連署說明會，更接獲羅團隊內部幹部爆料，指石國勳從事賄賂連署，並有錄音檔、社群聊天室對話截圖佐證，石國勳明確指出“我們也不能講說是按件計算，其實就是給你3萬塊，然後請你、委託你去連署，有點像業務，業務要有業績，業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來”。呼籲羅廷瑋出面說清楚。



被指控的當事人石國勳下午臨時發出採訪通知，並選在江肇國服務處前召開記者會回應，他表示，對於江肇國不實的指控，他認為有必要出面鄭重駁斥，他絕沒有任何賄賂及不法行為，歡迎檢調來調查，他絕對經得起考驗。



對於江肇國公布的錄音黨與對話截圖，石國勳說，本案已進入司法調查程序，相關資料檢調正在調查當中，他不便再多做回應，但他要強調，絕無不法行為，他也委託律師，將針對江肇國的抹黑提起告訴，以示清白。



石國勳並拿出挑戰書，簽名允諾，若最後檢調查有不法，他願意退出政壇，他也請任意汙衊抹黑的江肇國，敢不敢作出相對應承諾？若最終他是清白的，就請江肇國退出政壇，就問江肇國敢不敢？



江肇國服務處團隊見狀，搬出音響、大聲公高分貝播放抖音神曲“我姓石”反制，干擾石國勳發言，並多次以大聲公表示，“羅廷瑋主任石國勳涉賄請自己向檢調說明，不要在別人的服務處前開記者會！”工作人員並列印字卡衝出來嗆聲，要石國勳離開，直呼“太囂張了吧！”直到石國勳離去，大夥才進到服務處，並不對外多作回應。