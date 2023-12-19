賴老家違建成“朝聖”景點　特勤人員管不住

大批民眾湧入賴清德老家朝聖、拍照。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月19日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，民進黨候選人賴清德被爆出新北市萬里區老家是既存違建，Google地圖更驚見被標示成“賴皮寮”等數個嘲諷名稱的景點座標。中評社記者18日下午實地到場採訪，發現遊客如織，紛紛湧入“朝聖”，大拍特拍，原先“國安”特勤人員還會勸阻別走進老家旁的公園花園內，但民眾直嗆“這是私人土地嗎？私人土地蓋那麼漂亮？不是萬里區公所幫忙建得嗎？拿出地籍證明來！”隨著人數愈來愈多，特勤人員作罷，眼睜睜看著民眾湧入。



藍白近日猛攻賴清德老家是既存違建，且建物並未繳納房屋相關稅款，但賴清德競辦回應，賴清德相關稅賦都有繳交，且該處是因用地改變造成違建。新北市政府則稱，賴清德老家是違建，在法律上是“既存違建”，該拆，但並非優先事項。



隨著賴清德老家違建爭議延燒，Google地圖出現“萬里賴皮寮”、“賴著不拆賴皮寮”、“賴皮寮森林遊憩區”、“偉建公園”、“侍衛休息花園”、“賴Lie皮溪”等各種嘲諷性座標，民眾今日下午紛紛慕名而來。



記者到場，發現也有零星的同業陸續抵達，特勤人員會先向記者確認身分並回報註記，接著請記者別靠近白線內，但可在線外拍攝。



隨著時間將至黃昏，陸續有大批“觀光客”湧入，大家都心血來潮來一睹賴家風采，特勤人員一度通知新北市警局金山分局警車到場巡邏一陣，並請觀光客們注意交通安全，但並未勸離。



來拍照、打卡的民眾愈來愈多，大家都興高采烈，心情甚好，來自桃園的張大哥說他特別帶妻子來“朝聖”，就是想看看賴家有多漂亮。一名鄧姓男子則是住在萬里，帶著也從桃園來的朋友們特地“朝聖”，不少人都欣然接受記者訪問。