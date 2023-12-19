中評鏡頭：賴清德老家違建　有濃厚鄉村風光

賴清德老家。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月19日電（記者 張穎齊）民進黨2024候選人賴清德位在新北市萬里區的老家為既存違建，遲遲不拆，引發藍白猛攻，賴清德的老家也意外變成觀光“勝地”，網路上各種戲稱為“賴皮寮”。賴清德老家風景宜人，老家走低調簡約風格，占地頗大，一旁還有小花園、公園、步道、欄杆，當地居民雖早就知道是賴家，但許多人並不知是礦區、既存違建，看到成為熱門景點，居民都感到驚訝、趣味。



賴清德老家違建成為2024大選熱門話題，賴家地點生活機能頗佳，位在中福路84號，鄰近就是萬里區忠幅市民活動中心、萬里區市集、萬里觀光公園、中幅休閒公園、忠福宮、民宿等，要道著名的亞尼克蛋糕萬里創始店、瑪鋉運動公園、真耶穌教會萬里教會、中華商業海事職業學校等地也十分方便。



若從台北大安區的台灣大學駕車行駛到賴老家，尖峰時刻約50分鐘，離峰時間40分鐘，從辛亥路上“國道”3號甲，轉“國3”接“國1”、往萬里62號快速道路，下基隆大武崙後往基金三路接景美路，看到歡迎來到萬里區地標後，左轉接中福路看到歡迎來到“中幅里”再往瑤池聖道院方向上坡，順沿即可看到中福路84號的賴家老宅。



賴家環境清幽，風景好，並有“國安”特勤人員自賴清德2018年擔任蔡英文副手時，就有站哨駐崗。附近鄰居看見記者與大批觀光客來，都閉門不出，躲避鏡頭。



據賴清德97歲的舅舅童永曾向中評社表示，這是賴家的礦寮，不是違建，在後來礦權廢掉後，工寮一代傳一代，對於編定土地使用責任等，應是在礦主公司或政府，但卻連編定都沒有。



新北市政府則表示，經查該土地確實屬於礦業用地，因此須由“經濟部”礦業局認定住家使用是否符合相關規定，地政局後續將請礦業局共同前往會勘。



新北市政府也說，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，復經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬2009年6月25日前之違建。由於該地區從1981年2月15日發布實施北部區域計劃後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在1981年2月15日前已經存在的事實，就可以依“新北市政府核發合法房屋證明處理要點”提出申請，認定為合法房屋。