游智彬指控民進黨高層親屬涉走私　包庇犯罪

“槍支毒品氾濫基隆海關爛掉？游智彬踢爆民進黨高官羅文嘉二哥吃案壓案？”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電（記者 俞敦平）新黨桃園市中壢區“立委”候選人游智彬18日下午召開記者會，揭發民進黨前秘書長、賴清德大選策略小組成員羅文嘉的哥哥羅文禎，濫用其基隆關機動稽查組組長的職權，涉嫌包庇犯罪，其下屬要追查走私案卻被調職。游智彬表示，羅文禎涉嫌貪污和圖利罪，並有充分的證據支持。



18日下午新黨籍“立委”桃園中壢區“立委”候選人游智彬於台大校友會館召開“槍支毒品氾濫基隆海關爛掉？游智彬踢爆民進黨高官羅文嘉二哥吃案壓案？”記者會。由游智彬主持、新黨輿情中心主任季節引言，還有新黨不分區“立委”候選人王子芩出席。



游智彬痛批，台灣的槍枝毒品問題，源於海關的失控和墮落，並要求徹底整頓海關，阻止非法物品進入台灣。他舉例指出，今年10月，有人私自打開一個從泰國來的貨櫃，將三大箱不明物品搬走，可能是毒品或槍枝。海關的相關主管不但不追究，還調動了查緝人員，掩蓋事實。他還批評羅文禎的碩士論文內容是寫“廉政治理”，是無恥的諷刺。他警告，如果海關不改革，台灣將變成黑暗的西西里。



王子芩則引用《六韜》兵法，批評台灣社會不應該被一黨壟斷，而應該屬於台灣人民。她也提醒公務員應該遵守行政中立的原則，不要因為政治立場而偏袒或打壓。她指出，游智彬揭發的海關稽查組組長羅文禎的貪污和圖利案，就是一個行政不公正的例子，嚴重損害社會公平正義。她希望這種事情不要再發生，並要求整頓海關。