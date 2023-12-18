邱國正：昔買F16停研發IDF不會重蹈覆轍

台防長邱國正。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／台“監察院長”陳菊今天率“監委”巡察“行政院”，“監委”林文程針對“國防”自主及“國防”產業發展條例”議題提問指出，2014年有智庫提出“國防”藍皮書，指稱台灣有“軍購死結”問題，導致錯失研發機會，形成惡行循環，台灣“國防”自主有待加強。對此，台“國防部長”邱國正回應，這幾年“國防”預算已逐步提升，絕對不會停止研發，不會再重蹈當年因採購F16而停止研發IDF的覆徹。



根據《中時新聞網》報導，林文程指出，“國防”產業發展條例施行已逾2年，為台灣在“國防”自主方面的重要立法，中山科學研究院法人化更已逾10年，雖然政府推動“國防”自主已取得一些重大成就，尤其潛艦自造是巨大成果，但檢視執行現況，發現“國防”產業發展條例”實施仍在起步階段，尚無法構成完整產業鏈，研發能量也有待提升。



林文程表示，“國防部”若能強化“輔導廠商符合列管軍品資格級別認證”、“擴增列管軍品項目”、“合格證順利轉化為訂單之比率”，將能健全“國防”產業發展條例立法目標。



另外，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2022年報告顯示，台灣武器自製率達64%，名列印太國家第五，但在中共常態擾台下，近年台灣人員維持費及作業維持費年增率遠高於軍事投資預算，對“國防”自主將有不利影響，而2014年有智庫提出“國防”藍皮書指稱台灣有“軍購死結”的問題，內外購搖擺不定，“國防部”應提出具體有效辦法。



林文程指出，觀察烏俄戰爭和美國國防高等研究計劃署（DARPA）的運作機制，傳統上“需求帶領研製”的建軍備戰模式已經遭到挑戰，基於軍民通用科技的快速成長，“需求與研製雙向”的建案模式似更具彈性及前瞻性，“行政院”推動軍用商規無人機即為一例，“國防部”應思考調整。



針對“5＋2產業創新計劃”及“六大核心戰略產業推動方案”，林文程認為，雖然“國防”自主產業鏈已有長足進步，但各“國防”相關產業在供應鏈層級上的弱點稍有不同，建議“行政院”補強，而“中科院”法人化逾10年，仍存在“高齡退職回任爭議”、“利衝迴避及旋轉門待加強”以及“人力結構堪慮”等問題，若不解決，恐成為“國防”產業自足、提升民間“國防”產業的阻力。



對此，邱國正回應，“國防部”透過前瞻未來作戰場景與科技發展，致力推動“國防”先進科技研究與武器裝備研製，這幾年“國防”預算已逐步提升，絕對不會停止研發，不會再重蹈當年因採購F16而停止研發IDF的覆徹。