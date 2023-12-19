中評關注：綠鐵心控管數位平台　年輕票流失

沈伯洋發表政見。（中評社 資料照） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）民進黨將黑熊學院創辦人沈伯洋列入不分區“立委”安全名單，沈以“認知作戰專家”著稱，主張應祭出手段管控來自境外的錯假資訊，杜絕境外勢力認知作戰，並多次公開點名TikTok（抖音）等社群平台，強調未來當選要推動立法管制，而台灣的TikTok用戶高達500萬，當中以18到24歲年齡層占多數，綠營此舉是否導致年輕選票流失，值得觀察。



民進黨不分區“立委”名單第二名、黑熊學院創辦人沈伯洋18日在台中民進黨賴蕭配競選總部舉辦政見發表記者會，打出政見，包括成立台版卓越中心（Centre of Excellence），專責統合政府各部會應對來自境外的認知作戰，以及推動“陽光法案2.0”，針對直接接受境外指令，有惡意的行為者，受到較強程度的規範。同時主張針對數位平台業者要推動立法管制。



沈伯洋已確定明年將進到“立法院”，也就是說，對於網路社群平台的管控，民進黨未來必然會持續推動，將沈伯洋列入不分區安全名單，某種程度上即為宣示相關決心，相關效應發展各界關注。



可以觀察出，沈伯洋也明白管控網路數位社群平台可能產生輿論壓力，因此他也多次強調，所謂立法管制，不是針對一般使用者，並非箝制言論自由，而是針對逾越言論自由分際的錯假資訊進行管控。由於蔡政府先前經歷過《數位中介法》爭議，能夠感受到管制數位平台的阻力不小。



值得注意的是，沈伯洋多次在公開場合點名TikTok等社群平台是“中國對台認知作戰的工具”，應加以管控，相關論述在某些層面上，或許可以凝聚深綠選民，但卻也可能流失更多年輕選票。

