陳菊巡察“政院”：民眾一年被詐70億應改進

“監察院長”陳菊今率各“監委”巡察“行政院”。(照:台“監察院”提供) 中評社台北12月18日電／“監察院長”陳菊今率各“監委”巡察“行政院”，同時提出建議檢討修正61項法規，陳菊在致詞時特別提及台灣詐騙問題表示，2022年全台民眾倍詐騙近新台幣70億元，目前行政機關對電商個資外洩、虛擬通貨成為洗錢管道、通訊軟體成為犯罪工具等偵辦困境無有效對策，盼“政院”積極改進，對於境內外求職詐騙案件建議及早研修配套法令，建立跨部會平台和專責窗口。



根據《中時新聞網》報導，陳菊表示，監察權是政府施政的外控機制，“監察院”彙整今年的調查、糾正、巡察、社會矚目議題，以及“審計部”審計各部會財務及績效等建議，“監察院”也依職權調查“國內外”發生的詐騙案，促請“政院”督導所屬機關提出對策，希望兩院共同合作。



陳菊說，希望對境內外求職詐騙案件調查建議事項及早研修配套法令，並建立跨部會合作平台及專責窗口，挹注相關犯罪偵防人力資源，盡速完備處理機制。



“監察院”7常設委員會則分別針對“公私部門資通安全問題之探討”、“修復式司法運作現況與探討”、“居住正義未落實之檢討—強化“國有”土地管理，增加公宅土地來源”、“大學自治體制及私立大專校院董事會運作之檢討”、“政府推動“國防”自主及建構“國防”產業鏈之執行成效與檢討”、“COVID－19疫情期間相關法令規定及措施之檢討”、“境內外求職詐騙案之檢討與改進”等議題提出口頭質詢。



另“監察院”統計，今年1月至12月通過15件彈劾案，被彈劾人數有29人，彈劾違法失職態樣多是貪瀆為主，約占53.3%，依官階類別分，選任人員3人、政務人員3人、簡任人員8人、薦任人員12人、檢察官2人、校官1人。



“行政院”所屬機關則被糾正72案次，各縣市政府暨所屬機關被糾正55案次，“監院”調查指出，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，與當前社會環境顯有脫節，建議修正之法規計有61項，其中20項已完成修正，41項尚在主管機關檢討研修或“立法院”審議當中。