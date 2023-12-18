夏立言談台商邀請赴陸　鼓勵他們回來投票

國民黨副主席夏立言接受Yahoo TV“今天誰來沛”主持人鍾沛君專訪。（照片：今天誰來沛提供） 中評社台北12月18日電／中國國民黨副主席夏立言日前應台商邀請赴大陸，出發前他受訪表示，訪陸期間，不可避免和學者討論到選舉，他也建議對岸，台灣的選舉是我們的選舉，不要做任何事情是最好的，我們都記得當年的這些經驗，他們只要話多了一點，其實常常效果是相反的。



夏立言應台商邀請，於13日下午率團前往大陸參訪，將赴成都、南昌、中山、廈門及重慶等地出席台協會週年慶典活動，或與當地台胞座談。夏在啟程前接受Yahoo TV《今天誰來沛》主持人、國民黨台北市議員鍾沛君專訪。



對於訪問大陸總是會被民進黨抺紅，夏立言表示，國民黨是有能力、有意願、有經驗，而且有共同的政治基礎可以來處理兩岸關係。國民黨想維持的是有動能的現狀，根據“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例，不斷把兩岸關係往前推進，這是很重要的概念。



針對里長大陸旅遊遭檢調約談，是否與大陸介選有關？夏立言表示，不是現在才有，過去這麼多年，他們接待了非常多台灣各地方，包括中小企業或邀請教育學術團體去，那是不是有什麼目的，大家該知道的人都知道，對不對？一般民眾會去，只是睜開眼睛看看現實的狀況，是不是去了一次就影響，不得而知。



夏立言說，我們赴陸參訪，鼓勵台商回來投票，因為這是台商的權利，台商回來以後投什麼人，哪個政黨，完全無法掌握，這就是台灣自由民主可貴的地方。



綜合台媒報導，夏立言表示，去年8月訪陸，執政黨、台灣基進黨等都批評他是去賣台，也有很多不實報導，他不是執政者，沒有被授權，不可能去做任何事情，我們去的目的，就是關懷台商，當時針對大陸軍演、農漁產品輸入等問題，向對岸表達台灣人民的心聲，

